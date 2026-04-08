聯結車運將吸毒上國道　撞死緩撞車司機！二審仍判8年5月

▲林男吸毒後駕駛的聯結車（右），在國道上失控肇事，撞上緩撞車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹某貨運公司林姓聯結車司機，去年4月間吸食安非他命後駕駛聯結車上路。結果因為毒品影響反應能力，在國道一號楊梅路段撞上工程緩撞車，車內許姓司機下半身被夾住、大量失血慘死。一審桃園地院國民法官將林男重判有期徒刑8年5月、併科罰金10萬元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，維持8年5月的刑度。可上訴。

判決指出，肇事的林姓聯結車司機2024年4月7日下午6點到7點之間，新竹縣的公司貨櫃屋內吸食甲基安非他命後，第二天清晨6時13分駕駛聯結車從公司上路。但他一路上就出現多次超速、跨越雙白線、偏移路肩、偏移車道、跨越槽化線、未依標線行駛、行車飄移等違規行為。

當日下午4時19分，聯結車開在中山高南向69.9公里桃園市楊梅區路段，林男因為受到毒品的關係，感官、判斷能力都受到影響，突然偏離車道，撞擊放在最外側車道的工程緩撞車。緩撞車的許姓駕駛正好站在副駕駛座車門及護欄中間，被緩撞車擠壓到下半身，導致許男的頭腹部鈍挫傷併骨盆、左右股骨骨折及大量失血，最後失血性休克而當場慘死。

檢警到場，隨即逮捕林男，並對林男進行尿液檢驗，測得結果為安非他命濃度6880ng/mL、甲基安非他命濃度39424ng/mL之反應，均超過臨界值10倍以上，甲基安非他命更高達78倍！（行政院公告的安非他命、甲基安非他命毒品檢驗臨界值均為500 ng／mL）檢方依照「公共危險罪章」中的「毒駕致人於死罪」，對林男提起公訴。一審由桃園地院國民法官審理。國民法官審理後，將林男重判有期徒刑8年5月、併科罰金10萬元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，林男僅針對量刑部分上訴，請求高院改判處更輕的刑度。全案於8日宣判，由於林男仍未與被害人家屬達成和解，量刑因子並無改變，高院駁回上訴，維持8年5月、併科罰金10萬元。