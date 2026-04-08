「鄭習會」4/10登場？　國台辦：高度重視鄭麗文主席來訪會妥善安排

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 台海時刻）

記者任以芳／綜合報導

「鄭習會」是否10日在北京登場？針對國民黨主席鄭麗文訪陸行程安排，國台辦發言人朱鳳蓮今（10）日指出，陸方高度重視鄭麗文率團來訪，對其在江蘇、上海及北京期間的各項活動均已做好妥善安排。陸方未直接點名日期，多次強調會確保行程順利。根據目前公開行程，鄭麗文於9日下午抵達北京，即將開啟此行最具政治含義的訪京行程。

今8日國台辦例行發布會，有媒體問及，「國民黨主席鄭麗文預計9日前往北京，請問在北京預計有哪些參訪行程？有說法稱4月10日鄭麗文將與中共中央總書記習近平會面，請向陸方能否予以證實，目前相關安排進度如何？」

朱鳳蓮沒有正面回應「鄭習會」時間，僅強調「我們高度重視鄭麗文主席率中國國民黨訪問團來訪，對訪問團在江蘇、上海、北京期間的各項行程，會妥善做好活動安排。」

根據目前公開的「2026和平之旅」行程，鄭麗文一行於今8日上午前往南京中山陵謁陵，下午搭乘高鐵返回上海。明日9日上午預計與在滬台商座談後，於同日下午搭機前往北京，直至4月12日返台。

針對外界盛傳的「鄭習會」，多預判將在4月10日於北京人民大會堂登場。這是繼2016年國共兩黨領導人會晤後，時隔10年再次有國民黨主席與中共總書記面對面交流。國台辦雖然出具體會面時間表，強調「妥善安排」與「高度重視」，展現了陸方對此訪的高規格接待與政治禮遇。