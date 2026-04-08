鄭麗文訪陸！台6成網民看好藍營選情　國台辦：順應民意必獲支持

▲國民黨主席鄭麗文今8日在南京中山陵發表講話。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

台灣有60%民調顯示，國民黨主席鄭麗文訪陸對2026年縣市長選舉有正面加分效果。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日表示，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上展開對話，順應台灣方面要和平、要發展的主流民意。朱鳳蓮強調，兩岸關係的和平發展符合同胞福祉，必將得到台灣民眾的肯定與支持。

今日8日國台辦舉行例行發布會，媒體問及，「對於中國國民黨主席鄭麗文此次率團訪問大陸，據民調顯示，有60%的網民認為此訪對於今年藍營的縣市長選舉影響正面，具有加分效應，請問對此有何評論？」

朱鳳蓮對此指出，鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上開展對話交流，順應島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

朱鳳蓮表示，兩岸關係的和平發展與台灣同胞的利益福祉息息相關。此訪對推動兩岸關係和平發展，維護台灣同胞利益福祉具有重要意義，也因此會得到台灣民眾的肯定和支持。

國民黨主席鄭麗文自作7日展開為期6日的「和平之旅」，預計將前往南京、上海及北京。隨行成員包括副主席張榮恭、「九二共識」創使人蘇起等人，此訪重點在於緩解台海緊張局勢並恢復基層交流。

根據相關網路平台近日發起的投票顯示，約有60%的參與網友認為，鄭麗文與大陸高層會面對國民黨在2026年11月舉行的縣市長及基層選舉具有正面作用。支持者認為，此舉能展現國民黨處理兩岸問題的能力，與民進黨的兵兇戰危形象形成對比；有部分輿論也擔憂，如果沒有回實質經貿讓利，變成選戰中對手攻擊的藉口。