女大生為賺1500元當車手　慘被判關6個月

記者黃翊婷／綜合報導

女大生小芸（化名）為了獲取每次1500元的報酬，竟在去年11月間加入詐騙集團擔任車手，結果在交取款時被警方當場逮捕。彰化地院法官日前審理之後，依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處小芸有期徒刑6個月。

▲小芸為了1500元報酬，竟擔任詐團車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸在去年11月初加入由李姓、楊姓等網友組成的詐騙集團，負責面交車手工作，雙方約定每次完成工作就可以獲得1500元報酬；接著，該詐團成員透過臉書刊登假投資廣告，再以透過特定網站可投資獲利等話術，誘導受害者答應面交10萬元款項。

小芸接獲李姓網友指示，隨即前往約定的面交地點，向受害者表明自己是外派專員，並收取10萬元款項。由於當時警方已經接獲情資，事先在現場埋伏，見時機成熟，立刻上前盤查，並以現行犯逮捕小芸。

小芸在接受偵查及法院審理時，對於詐欺取財部分均自白犯罪，但強調自己沒有在本案中拿到報酬。彰化地院法官表示，經查，在現有證據中確實無法證明小芸曾收到報酬。

法官認為，小芸明知詐團橫行，仍加入詐團擔任車手，與詐團成員分工合作謀取受害者的財物，行為極不可取，考量到她已經坦承犯行，也與受害者達成和解，積極彌補自己所造成的損害，最終依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處她有期徒刑6個月。全案仍可上訴。