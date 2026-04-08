　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞「炸雞A+B自由配」只有3周。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞即日起至28日推出「炸雞A+B自由配」優惠，招牌雙饗桶任意搭配「滋汁綜合桶」或「風味雞翅桶」，特價319元；買避風塘酥炸翅腿送義式起司肉醬水餃只要169元，現省130元。

▲▼三商炸雞祭出限時3周「A+B自由配」優惠。（圖／三商炸雞提供）

▲「A+B自由配」優惠內容。（圖／三商炸雞提供）

三商炸雞「招牌雙饗桶」含雞腿3隻及腿排3塊，可混搭「滋汁綜合桶」含辣味雞腿排塊3塊、雞翅3隻，或「風味雞翅桶」含三節翅6隻，特價319元，最高省461元，內用、外帶皆適用。

此外，買避風塘酥炸翅腿送義式起司肉醬水餃，原價299元，優惠價169元。

▲▼頂呱呱推出「春暖呱開大禮包」。（圖／業者提供）

▲頂呱呱春暖呱開大禮包優惠內容。※點圖放大

另外，頂呱呱「春暖呱開大禮包」優惠僅剩3天，內含3大系列優惠，其中「買1送1 $40起」有地瓜薯條、波浪薯條、中杯可樂、中杯零卡可樂、中杯檸檬紅茶、中杯雪碧等6品項；「雙倍幸福99元起」包括呱呱包2顆、辣味雞翅2隻、呱呱啵啵球2份，另有雞脖子、原味炸雞、呱呱雞柳條2份109元起。

「美味雞省餐$79起」共有4款組合，口袋披薩搭配40元飲料、原味炸雞+地瓜薯條+40元飲料等，以及2款129元套餐，分別為呱呱雞排+甜甜包+40元飲料、呱呱包+阿勇雞塊+40元飲料。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖將湧百萬人！2校盼停課　縣府急喊停
電費太高？快檢查家中「3大耗電黑洞」：待機也燒錢
跑山獸是泰雅族女婿！部落友人心疼：用自己的命帶回別人
失控啦！天使勇士大亂鬥　雙方板凳清空
快訊／潛伏期滿！高雄毒春捲再增16人就醫　累計173人
快訊／拖垮朱海君！NONO被問離婚　低頭衝上車
跑山獸「搶命時間軸」曝！　賞金獵人爭議一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

史努比鐵粉集合！NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

泰想出國了！萊爾富「泰國季」登場　刷聯邦卡滿額抽「泰國來回機票」100份

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵、機能襪也賣翻

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

史努比鐵粉集合！NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

泰想出國了！萊爾富「泰國季」登場　刷聯邦卡滿額抽「泰國來回機票」100份

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵、機能襪也賣翻

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

鄭麗文南京說出「中華民國」　陸委會：遮遮掩掩的提

手刀搶票！屏東「黑膠時代曲」5月登場　3大金曲歌王歌后接力開唱

72萬超辣實況主直播出意外！「後仰重摔在地」淚奔醫院：差點人沒了

免費貼圖藏陷阱！基隆女誤信中獎險被騙5千　警民聯手保她積蓄

美伊戰火衝擊塑化原料　石崇良：上游增加5500噸「醫療供應無虞」

全紅嬋長期受「國家級霸凌」　陳芋汐等多名隊友遭爆是共犯

向太「多次出手拆散」向佐戀情！多任女友全拜金　揭郭碧婷過關原因

唐西奇努力維持正向心態　湖人主帥看在眼裡：他很有動力

川普：中東黃金時代來了！　重新開放荷莫茲海峽「就能賺大錢」

克洛克達爾要來了！真人版《航海王》第3季確定登場　主要場景公開

【戰火瀕失控】川普最後通牒倒數　伊朗號召青年組「人肉盾牌」護電廠

消費熱門新聞

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵

泰想出國了！萊爾富「泰國季」抽100份機票

台灣麥當勞可樂奪「全球最好喝」！網友：經過忍不住買一杯

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

麥當勞超值全餐送雞塊！　速食店優惠「德克士炸雞加10元多1件」

快訊／好市多「塑膠袋限購令」擴及14品項　拋棄式手套也入列

7-11愚人節推「翻轉美食」！統一布布、盲盒飯糰、芥末鬆餅開賣

更多熱門

相關新聞

台北最強清粥小菜「小品雅廚」首開分店

台北最強清粥小菜「小品雅廚」首開分店

有「台北最強宵夜場清粥小菜」之稱的「小品雅廚」，去年9月由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際接手，經過半年營運首度開出分店，信義店將於5月1日開幕，地點落腳在捷運市政府站對面。

東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台

東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台

印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

壽司郎新光三越左營店4/13開幕

壽司郎新光三越左營店4/13開幕

十二廚月底前加碼4人同行1人免費

十二廚月底前加碼4人同行1人免費

關鍵字：

美食情報美食雲三商炸雞頂呱呱

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

中石化爆重訊！明起停牌

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面