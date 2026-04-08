三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

▲三商炸雞「炸雞A+B自由配」只有3周。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞即日起至28日推出「炸雞A+B自由配」優惠，招牌雙饗桶任意搭配「滋汁綜合桶」或「風味雞翅桶」，特價319元；買避風塘酥炸翅腿送義式起司肉醬水餃只要169元，現省130元。

▲「A+B自由配」優惠內容。（圖／三商炸雞提供）

三商炸雞「招牌雙饗桶」含雞腿3隻及腿排3塊，可混搭「滋汁綜合桶」含辣味雞腿排塊3塊、雞翅3隻，或「風味雞翅桶」含三節翅6隻，特價319元，最高省461元，內用、外帶皆適用。

此外，買避風塘酥炸翅腿送義式起司肉醬水餃，原價299元，優惠價169元。

▲頂呱呱春暖呱開大禮包優惠內容。※點圖放大

另外，頂呱呱「春暖呱開大禮包」優惠僅剩3天，內含3大系列優惠，其中「買1送1 $40起」有地瓜薯條、波浪薯條、中杯可樂、中杯零卡可樂、中杯檸檬紅茶、中杯雪碧等6品項；「雙倍幸福99元起」包括呱呱包2顆、辣味雞翅2隻、呱呱啵啵球2份，另有雞脖子、原味炸雞、呱呱雞柳條2份109元起。

「美味雞省餐$79起」共有4款組合，口袋披薩搭配40元飲料、原味炸雞+地瓜薯條+40元飲料等，以及2款129元套餐，分別為呱呱雞排+甜甜包+40元飲料、呱呱包+阿勇雞塊+40元飲料。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。