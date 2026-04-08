白沙屯媽祖進香恐百萬人湧進北港　北港國中、南陽國小停課

▲雲林北港即將迎來白沙屯媽祖徒步進香，目前已有45萬人報名。（ETtoday資料照／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林北港即將迎來年度宗教盛事「白沙屯媽祖徒步進香」，鑾轎預計4月16日抵達北港朝天宮。由於今年報名人數已突破45萬人，地方預估當天北港鎮可能湧入近百萬名信眾。考量龐大人潮恐影響學生上下學安全，距離朝天宮約1公里的北港國中與南陽國小經討論後決定，16日全校停課，並改於本週六（11日）補課。

校方表示，白沙屯媽祖進香活動近年規模持續擴大，今年參與人數再創新高，預料鑾轎抵達北港當天，鎮內交通與人流壓力將大幅增加，兩校因地處朝天宮周邊主要動線，學生上下學接送恐受影響，因此提前調整上課安排，以確保校園與學生安全。

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▲北港國中與南陽國小經討論後決定16日停課以應對人流。（圖／記者游瓊華翻攝）

北港國中校長施協志指出，學校規劃在15日放學後開放部分空間供香客暫時休憩，加上16日大量信眾湧入周邊區域，勢必造成道路壅塞，家長接送學生恐有困難，因此與鄰近的南陽國小協調後決定停課。北港國中統計，約有300多名師生需配合補課安排。

南陽國小校長陳雪梅則表示，今年進香報名人數遠超以往，且縣府規劃的接駁車停靠點設於鄰近校園的北港糖廠，屆時人潮與車潮將更加集中。為避免學生在上放學時段與大量人潮交錯，學校決定停課調整課程，影響對象包含國小學生、附設幼兒園學童及教職員，總計超過500人。

兩校目前的停課及補課調整方案已函報雲林縣政府備查，最終仍將依縣府公告為準。當地家長表示，過去兩校曾因朝天宮農曆3月19日媽祖遶境活動而短暫停課半天，但因白沙屯媽祖進香活動宣布全天停課仍相當少見。