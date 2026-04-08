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2026沒有他！　林右昌受邀赴美任職：2028繼續為民進黨打拚

▲▼林右昌宣布暫時離開台灣，前往前往美國華府智庫「印太安全研究所」（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

▲民進黨前秘書長林右昌。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨前秘書長林右昌沉潛數日，更一度被點名參選台北市長。林今（8日）宣布「重要決定」，將受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人，並於下週出發。他透露，這是從去年7月請辭之後就開始規劃，並且也已經準備了好一段時間。希望在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，跟大家一起為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拼。

林右昌透露，他將受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人，將於下週出發暫時離開台灣一段時間，結合去年到美國和以色列深度參訪的心得與收獲，更系統性地研究影響台灣未來生存發展的關鍵課題。上半年，將集中在華府參與相關活動並進行拜會與研究，更廣泛地結識美國友人；下半年，由於美國將在11月初舉辦期中選舉，會前往幾個重要選舉州進行拜訪和觀選。

林右昌指出，這是從去年7月請辭之後就開始規劃的事情，並且也已經準備了好一段時間。這些日子以來並非在休息，而是把握這段沒有擔任任何職務的寶貴時間做了許多功課，更系統性地去接觸了解他不熟悉的事務與課題。

林右昌表示，包括去年底前往美國（達拉斯、奧斯汀、鳳凰城）與以色列深度參訪都是這個構想的前置功課，就是希望能夠讓在出發前盡量做好充足的準備。

談到訪美經驗，林右昌強調，這趟訪問學人之行，是經過深思熟慮的準備，並不是去「沉潛」，而是一場「鍛煉」與「修行」！非常感謝賴清德總統的建議與鼓勵，他跟我分享了自己為何在擔任立委期間下定決心排除一切困難障礙，利用立法院會期空檔時間到哈佛大學進修的心路歷程與心得。賴總統切身的經驗分享給了他很大的啟發與勇氣，也讓他下定決心接受邀請與挑戰。

林右昌表示，有朋友聽到這樣的決定，基於關心強力勸阻我，他們覺得政治人物不能離開鎂光燈。也有朋友說，我太勇敢，這是雙魚B的浪漫，卻不太符合當前快速流動的政治現實。但也有朋友說，我已有完整府院黨以及中央與地方政府的資歷，的確應該跳脫一切包袱與紛擾，為台灣思考未來。

林右昌指出，這段時間也去拜訪了蔡英文前總統、游錫堃前院長以及多位政治前輩，他們給了許多很有政治智慧的價值觀點，讓我的思慮更為明朗清晰，也讓我確信這個決定，不管是對我個人或是執政團隊而言，都是正確而且必要的選擇。

林右昌回憶，2018年，民進黨在地方縣市長選舉中遭受空前的挫敗，當時他臨危受命代理民進黨黨主席，我看到整個台灣政治環境的劇變，曾經有感而發地說：台灣人民已經不欠民進黨！民進黨要重新站起來的話，就是要靠我們未來對台灣社會的貢獻，來重新取得人民的支持跟信任！

林右昌指出，此時此刻，民進黨中央執政已經邁入連續第三個任期，但內外的挑戰也變得更加嚴峻；台灣人民雖然再次給民進黨機會，但對民進黨執政的要求與標準也同樣會變得更高！今年9月份，民進黨建黨就將屆滿40週年了，應該如何來思考回應下一個40年的挑戰，帶給台灣人民更大的幸福呢？

林右昌表示，希望自己能在更大的世界裡能累積更多的能力與連結。在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，接著跟大家一起為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拼。

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