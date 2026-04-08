中選會人事案行政院遲未啟動交接程序　中選會認了：會影響年底大選

▲中央選舉委員會選務處長王曉麟回應國民黨立委張智倫。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者詹詠淇／台北報導

中選會因委員人數不足致會議停擺5個月。立法院3月13日才完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人後，而行政院迄今仍未啟動交接程序。針對在野批評，行政院長卓榮泰7日說，當時7人名單是三方談的結果，連這種誠信都達不到，「請國民黨自己檢討」。國民黨立委張智倫今（8日）關切，若中選會無法依照法定門檻召開委員會議，是否會影響年底九合一大選？中央選舉委員會選務處長王曉麟坦言，應該是會影響到，中選會期盼新任委員可以及早地就職、召開委員會議，以利年底公職人員選舉工作順利進行。

立法院內政委員會今（8日）針對選罷法條文修法進行詢答。國民黨立委張智倫關切，立法院3月13日通過游盈隆等4人事案，但過去3周行政院公然行政怠惰，現在還沒完成交接，請教中選會，去年11月3日到今年4月，中選會這幾個月是否無法按照法定門檻開中選會委員會議？

王曉麟回應，中選會依照《中央選舉委員會組織法》和《中央選舉委員會會議規則》規定召開委員會，從去年11月到目前，的確是以選務座談會辦理相關事務報告事項。

有關新任委員未就任，到底什麼時候才能就任？王曉麟說明，依照114年10月31日本會委員會審議通過的，今年底的選舉工作程序表規定，中選會要在今年8月20日發布公告，公告內容包含應選名額跟競選最高金額等；8月27日要發布候選人登記公告，要記載候選人應具備的表件、保證金數額等。

王曉麟指出，這些公告的內容、保證金數額，都要提請委員會議來討論通過，才能刊登在各種選舉公告上，所以在此之前，應該要及早地召開委員會。

王曉麟也提到，本會因為未召開委員會議，目前台北市等6個選舉委員會，下屆委員人選尚未帶確認。中選會期盼新任委員可以及早地就職、召開委員會議，來審核各項重要選務工作事項，以利年底的公職人員選舉工作順利進行。

張智倫又問，所以也會影響到中選會作業，包括年底九合一大選，很多地方委員會人事無法任命、很多選務事項無法進行？王曉麟說，是若干的事項要經過委員會討論後才能（公告），例如競選經費最高金額等。

張智倫詢問，若無法提出這些，會不會影響到年底的九合一大選？王曉麟坦言，應該是會影響到。張智倫追問，有無什麼樣補償措施，還是一定要等人事案任命完畢？王曉麟回應，依照《中央選舉委員會組織法》規定，應該是要召開委員會來討論。

張智倫問，除了影響年底九合一大選，還有公投和未來立委競選縣市首長後的補選，都需要中選會開會才能決議？王曉麟說，這兩件事都需要委員會討論。

張智倫總結，若行政院現在不依照程序提名立法院通過的人事案，其實對今年底的九合一大選有非常嚴重的影響，也會沒收人民所期待、重視的公投，以及未來如果有地方民意代表補選問題，都會有非常大的影響。

根據《中央選舉委員會組織法》，中選會委員總人數為9至11人，採合議制，由行政院長提名，立法院同意後任命。委員任期為4年，且同黨籍不得超過三分之一。截至2026年3月，經立法院同意人事案後，委員人數已補齊至8人（包括4新任與4舊任），不過新任委員，包括主委都還未正式就職。