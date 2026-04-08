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跨境郵包藏3公斤大麻被攔截　屏檢破「斷點式運毒」集團

▲屏檢查獲斷點式運毒集團。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏檢查獲斷點式運毒集團。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署日前指揮刑事警察局、屏東縣內埔分局及東港分局等單位，偵破一起利用國際郵包自加拿大夾藏毒品入境案件，查扣第二級毒品乾燥大麻淨重約3公斤餘，黑市價值逾百萬元，若流入市面恐危害數千人，並將彭姓、許姓及鄭姓等人依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪提起公訴。

▲屏檢查獲斷點式運毒集團。（圖／屏東地檢署提供）

檢警指出，本案源於情資掌握，並經財政部關務署開驗郵包、鑑定確認含有大麻成分後，立即成立專案小組展開縝密蒐證，鎖定涉案對象收取與轉運毒品的關鍵時機。專案人員於民國114年9月間，分別在屏東縣內埔鄉與南州鄉執行查緝行動，當場查扣毒品與相關證物，成功阻斷毒品流入市面。

進一步追查發現，該集團運作縝密，透過國際郵寄方式自境外輸入毒品，並將大麻藏匿於一般貨品中企圖規避查驗。同時，利用網路社群以「代收包裹」、「跑腿送貨」為名招募人員，提供每次新臺幣1,000至1,500元報酬，誘使民眾提供個資擔任收件與轉運角色。

檢警指出，該集團刻意採取「斷點式運毒」手法，將收件、取貨與指揮分由不同人員負責，並頻繁更換收件地址與交貨地點，藉此增加查緝困難。此次查扣大麻淨重約3公斤餘，黑市價值逾百萬元，估計可供約5,000人次施用，對社會治安與國人健康危害甚鉅。

檢方也指出，我國近年查獲大麻數量明顯攀升，從110年的約240公斤，大幅增加至114年的約5,025公斤，顯示毒品走私情勢嚴峻。臺灣高等檢察署已多次示警，並指示各地檢署加強查緝力道。

屏東地檢署強調，將持續依循「截毒於境外、拒毒於關口」策略，強化跨機關合作，全面打擊毒品犯罪，從源頭阻絕毒品入境，守護國人健康與社會安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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