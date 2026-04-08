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快訊／鄭麗文登中山陵致詞哽咽　「希望為所有人種下和平種子」

▲國民黨主席鄭麗文講話。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文在南京中山陵講話。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／南京報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）上午率領訪陸代表團前往南京中山陵謁陵，向國民黨創黨人、總理孫中山獻花致祭後，鄭麗文在陵園博愛廣場向群眾發表演說時，情緒相當激動，甚至一度哽咽；她表示，孫中山一生愛好自然，「我剛也關心，中共總書記習近平重視生態保育，希望今天不只為兩岸，也為所有人類種下和平種子，讓這棵大樹開枝散葉，前人種樹後人乘涼，希望後代子孫都在這棵大樹的庇蔭下追求夢想」。

穿著一身淺駝色西裝套裝的鄭麗文一現身，隨即受到在中山陵現場群眾熱情歡呼，「鄭主席，南京歡迎您！」陸方維安人員也此拉起紅龍，將媒體和鄭隔開一段距離。

鄭麗文率領訪問團成員在孫中山石像前獻花致祭後，於陵園博愛廣場發表公開談話。談及孫中山逝世，鄭麗文說，當時國際媒體大篇幅報導，30萬民眾湧上街頭高喊打倒帝國主義、打倒軍閥，而當年台灣已淪為日本殖民地長達30年，而孫中山死後，台灣人身分尷尬、處境艱難，無法像大陸民眾直接對孫中山去世表達悲傷之情，台灣民間在日本人箝制下仍舉辦各種悼念孫中山的活動。

鄭麗文也提到，當時蔣渭水更親自撰寫下「孫先生死矣」，充分表達台灣人的悲慘痛不已。她感慨，當年在中國大陸哭哭中山之死，天經地義，光榮正大；在台灣哭中山之死，卻要想方設法、小心翼翼、躲躲藏藏。因為中國的積弱，台灣才在甲午戰敗之後淪為殖民地。因此，台灣的知識精英、有志之士，對孫中山推翻滿清的革命事業，非常關注、期待、嚮往，甚至積極地投入、參與、資助、效法、學習。

鄭麗文說，在辛亥革命成功之後，台灣人滿眼興奮。在台北的大稻埕，商家集體地懸掛慶祝漢族光復的布條，總督府立刻出動憲兵強制拆除。台南寶美樓戲班將黃花崗的故事改編成歌仔戲《七十二烈士》，總督府立刻以妨害治安將其查禁。1912年的3月，台中霧峰林家族人集體剪掉辮子，焚毀辮髮飾，高呼追隨孫先生的革命精神。當時的台灣知識分子，希望革命成功之後的中國，可以奮發圖強，早日收復台灣，結束日本的殖民統治。

鄭麗文強調，當時不只是台灣，包括中國周邊的國家，乃至整個亞洲，尤其是當時的半殖民地和殖民地，莫不受到辛亥革命和三民主義的鼓舞。孫中山先生死後，之所以躍居國際舞台、躋身世界偉人之列，是因為他不只推翻滿清，創立了亞洲第一個民主共和國——中華民國；更是因為先生為了全世界有同等命運的弱小民族，一生奔走的堅持和信念。孫中山也因此受到了特別的尊崇，成為台灣民族解放的導師。

時至今日，鄭麗文提到，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。中國的災難，從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾分歧所導致的自相殘殺；但真正受苦遭殃的，永遠是無辜的百姓、底層的人民。

鄭麗文表示，2005年四月跟隨前國民黨主席連戰率團踏上南京土地，展開歷史的和平之旅，時隔25年，她再度來到中山陵，踏上392階梯，而階梯又分為8個平台（也有說法為10段），象徵孫中山的「三民主義」與「五權憲法」，想到當年總理未竟之事，現在要向本黨總理報告，根據三民主義，國民黨成功建設台澎金馬，成為美好的社會，在大陸也見證進步和建設，超乎所有人的期待與想像，期待我們的子孫都能在這裡種下和平的果實。

鄭麗文強調，「孫中山一生愛好自然，我也關心習近平重視生態保育，希望今天不只為兩岸，也為所有人類重下和平種子，讓這棵大樹開枝散葉，前人種樹後人乘涼」，希望後代子孫都在這棵大樹的庇蔭下追求夢想，最後，希望大家別忘了總理生前的叮囑，革命尚未成功，同志仍須努力，平等包容，致力促進兩岸和平與和解，促進區域和平。

結束南京訪問重頭戲－拜謁中山陵的行程後，鄭麗文將於下午再返回上海參訪，9日中午與台商見面結束，則搭機趕往北京為10日「鄭習會」做準備。

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