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首度加入白沙屯進香　馬祖黃魚公車跨海追媽祖

▲▼ 馬祖首度加入白沙屯進香。（圖／連江縣政府提供）

▲馬祖首度加入白沙屯進香。（圖／連江縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

全國首度由離島跨海參與白沙屯媽祖進香正式啟動！連江縣政府今（8）日於南竿福澳港舉行啟程儀式，兩輛象徵馬祖文化的「黃魚公車」經海運前往基隆，再轉赴苗栗，加入進香行列，為跨海宗教文化交流揭開序幕。

副縣長陳冠人代表縣長王忠銘到場送行，並致贈加菜金慰勞團隊。他表示，「黃魚公車」原本是馬祖國際藝術島展出的作品，由藝術家鄒駿昇設計，以「時光罐頭」為概念，融合馬祖特產黃魚與軍管時期「一夜干」的記憶，化身為行動藝術載體。

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▲▼ 馬祖首度加入白沙屯進香。（圖／連江縣政府提供）

此次跨海參與進香，兩輛公車將隨隊前行，應援有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎，讓馬祖故事隨著香燈腳走入信眾視野，開啟跨地域文化交流的新形式。此外，連江縣政府也整合航空、航運與觀光產業資源共襄盛舉，包含華信航空提供機票抽獎、立榮航空及旅行同業協力推出宣傳活動，結合在地品牌與特色商品，展現出宗教與產業融合的成果。

連江縣交通旅遊局指出，活動以「跟著媽祖遊馬祖」為主軸，規劃沿線互動體驗，並邀請信眾於農曆九月九日參與媽祖昇天祭，串聯完整信仰旅程。同時，馬祖正值「藍眼淚」季節，也歡迎民眾在參與進香之餘，安排海島旅行，體驗自然與文化交織的獨特魅力。

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