大雨「穿夾腳拖進公司」再換絲襪　遭日籍老闆fire：不尊重工作

▲前女友因穿拖鞋上班被開除。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本是許多台灣人出國的首選，不過，若要在日本居住，可能有很多台人不習慣，一名男網友表示，前女友在日本上班時，遇到雨天會先穿夾腳拖出門，到了公司再換上正式工作服；下班若碰上暴雨，也會先換成較方便行走的短褲、拖鞋再返家。沒想到，竟被公司認定是不尊重工作，最後將前女友開除。

怕套裝淋濕先穿著拖鞋



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一名男網友在Dcard發文，考量雨勢過大，前女友通勤途中先以夾腳拖代步，進公司後再換上工作服，以免裙子、高跟鞋與絲襪全被淋濕；若下班時外頭仍下著大雨，女友也會先換成短褲與拖鞋再回家。

不過，公司對此並不接受，認為員工從進公司到離開公司，都應該維持完整正式的形象，即使全身濕透也一樣，「男生更慘，無論什麼天氣，都要全套西裝通勤，夏天熱得跟鬼一樣。」被開除之後，同事私下替女友辦了一場歡送會，同事們也認為規定不合理，「就真的是下大雨，為何不能進公司再換。」

從進門到離開都得維持正式形象

前女友後來回到台灣，改到一間由日本夫妻經營的小公司任職，職場氛圍就彈性許多。平時連老闆夫妻都會穿拖鞋上班，員工也能比照辦理，只有在要見客戶，或有客人到公司時，才需要換上正式服裝。日籍老闆也曾透露，過去在日本工作時，因為天氣太熱，穿著短褲、T恤與球鞋進公司，被社長看到後就直接遭到解僱。

貼文曝光，網友紛紛表示，「日本是適合養老跟旅遊的地方，可能還可以創業開個小店，但是真的在那邊的公司上班，很多台灣人可能都沒辦法適應，思維模式就差很多」、「聽起來日本也很欠職場整頓，不知道日本年輕人懂不懂這個潮流」、「好誇張，日本看似先進實則傳統，甚至讓人有不性平的噁感，都什麼年代了還在要求女生一定要絲襪高跟鞋搭裙子上班。」