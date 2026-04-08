新北毒蟲持西瓜刀架脖劫小黃！運將一招反制　他狼狽逃竄被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區五股區成泰路三段昨（7日）深夜，48歲劉姓男子搭乘計程車時，疑吸毒精神恍惚後，掏出預藏的西瓜刀架住運將脖子威脅劫財劫車。所幸57歲吳姓司機機警，配合下車後順手熄火將車門反鎖，把劉男困在車內並報警，劉男後續自行脫困逃逸。警方獲報進行圍捕，順利將逃逸的劉嫌壓制逮捕，起獲毒品殘渣袋及西瓜刀，全案依強盜、毒品罪移送法辦。

▼劉男手持西瓜刀（紅圈）逃逸被警網圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間11時許，劉姓男子當時搭乘吳姓男子駕駛的計程車，行經五股區成泰路三段時，劉男突然抽出一把西瓜刀，直接架在吳姓司機的脖子上，大聲喝令要求司機下車，企圖奪車洗劫財物。吳姓司機冷靜地配合，在下車之際迅速熄火並按下中控鎖，將劉男反鎖在計程車內，隨即報警求救。

被困在車內的劉男見狀陷入慌亂，不斷在車內猛踹車門與車窗企圖脫困，最後自行打開車門，棄車往巷弄內竄逃。蘆洲警分局獲報後，立即啟動快打部隊，調閱周邊監視器鎖定劉男逃逸路線。不到10分鐘，在案發地點不遠處發現劉男，當場將他壓制逮捕。

警方隨後在劉男身上起獲犯案用的西瓜刀，以及裝有毒品粉末的殘渣袋。經初步調查，劉男有毒品前科，警方研判極可能是因毒癮發作、精神恍惚下才大膽劫車。所幸整起事件中，吳姓司機並未受傷，車內財物也未受損失。警方對劉男實施採尿送驗，釐清是否有吸食毒品後犯案，訊後依強盜、毒品罪將劉男移送新北地檢署偵辦。

▼警方起獲犯案用西瓜刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼吳姓司機開計程車遇到持刀強盜 。（圖／記者陳以昇翻攝）