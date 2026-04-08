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大陸 大陸焦點 特派現場

介入鄭麗文訪陸「兩岸內政化？」　國台辦：兩岸事是兩岸同胞家裡事

▲▼ 國台辦發言人朱鳳蓮（2026.4.8） 。（圖／翻攝 台海時刻）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝 台海時刻）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日針對國民黨主席鄭麗文訪陸及陸委會質疑「兩岸的事是家裡事」是大陸方面意圖「內政化」一事回應。朱鳳蓮重申，兩岸同屬一個中國，兩岸的事就是家裡事，理應由家裡人商量著辦。兩岸中國人完全有智慧解決自己的問題，民進黨出於「台獨」私利的抹黑行為，不得人心，也不會得逞。

大陸國台辦今（8）日舉行例行記者會，有媒體問及，「對於國民黨主席鄭麗文率團來大陸參訪，以及大陸方面此前表示『兩岸的事是家裡事要由家裡人商量著辦』，陸委會對此稱，大陸的說法凸顯其反介入與兩岸問題內政化的意圖，請問對此有何評論？」

朱鳳蓮對此表示，兩岸同屬一個中國，都是中國人，是一家人。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，第一是由家裡人商量著辦，兩岸同胞有充分的智慧和能力解決好自己的問題。

朱鳳蓮指出，我們願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各黨派、各政黨團體和人士一道，共同推動兩岸關係和平發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

最後，朱鳳蓮強調，民進黨當局無視兩岸同胞對和平發展的共同心願，完全是出於「台獨」私利進行汙衊抹黑，這種行徑不得人心，也不會得逞。

中國國民黨主席鄭麗文昨7日抵達大陸開啟「和平之旅」，此訪為國民黨主席時隔10年再次訪陸。大陸黨媒《人民日報　發出評論指出，「兩岸迎來融冰以及春暖花開」。國台辦先前也多次重申的「家裡事家裡辦」。

鄭麗文此行預計將拜會中共最高領導人習近平，外界也期望能就恢復兩岸交流、保障農漁產品出口及維護台海安全等議題進行對話。目前大陸方面多次表態，只要回歸「九二共識」政治基礎，兩岸各項交流即可重啟並深化。

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