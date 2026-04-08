成大驚傳收恐嚇信！嗆「放置引爆爆裂物」　警方緊急入校清查

▲成功大學驚傳收到「引爆爆裂物」恐嚇信，警方進入校園清查確認並無任何可疑物品。（圖／資料照）



記者林東良、黃資真／台南報導

Threads上一名成功大學的學生日前發文表示，收到校方軍訓室寄信通知，接獲「有不明人士欲在本校校園內放置並引爆爆裂物」之恐嚇信件，發信地點為境外地區，請師生勿過度恐慌，引發討論。對此，警方回應確實接獲相關校安通報，隨即派遣警力會同校安人員進行安全檢查，並未發現任何危險物品。

該名網友7日PO文寫下「各位同學我們不要回學校了好不好」，並附上一張軍訓室寄來的信件，內容通知「本校今日接獲通報『有不明人士欲在本校校園內放置並引爆爆裂物』之恐嚇信件，經初步清查信件IP，確認發信地點為境外地區，本件以回報教育部校安中心並通報轄區警政機關，目前並未發現任何異常狀況，請各位師長及同學勿過度恐慌。」文章曝光後引發熱論。

第一分局說明，分局於7日中午接獲校安通報，指稱校方電子信箱收到疑似炸彈恐嚇郵件，隨即依規定受理並立案調查。獲報後即於當日下午派遣警力，攜帶相關檢測器材，會同校方校安人員全面進行校園安全檢查，現場未發現任何危險物品；將持續針對校園周邊加強巡邏、守望，維護校園安全。