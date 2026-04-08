打臉川普？美伊才宣布停火　以色列軍方：正持續空襲伊朗

▲ 以色列軍方稱仍持續打擊伊朗。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日同意與伊朗達成2周停火協議，條件是德黑蘭須立即重開荷莫茲海峽，伊朗最高領袖穆吉塔巴也已批准，雙方預計10日在巴基斯坦展開協商，但以色列軍方卻稱仍持續對伊朗展開攻擊。

川普宣布停火 伊朗接受重開海峽條件

綜合CNN等外媒，川普7日稱在與巴基斯坦領導層協商後，雙方同意暫停對伊朗的轟炸與軍事行動，為期2周，前提是德黑蘭必須「完全、立即且安全地」開放通行荷莫茲海峽。他發文寫道，「這將是一場雙邊停火！」伊朗隨後接受此條件，同意在停火期間重開海峽。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍後聲明補充，此次停火協議是「可行的談判基礎」，強調「任何事項在總統或白宮正式宣布前，均不算定案」。她也透露，美伊雙方正就面對面會談進行討論，但具體安排尚未確定。

以軍打臉白宮 持續打擊伊朗

白宮高層官員也向媒體證實，以色列已同意加入這份為期2周的停火框架，暫停對伊朗的空襲行動。但就在白宮發出上述說法後不久，以色列軍方發言人卻向CNN表示，以軍仍持續對伊朗境內目標執行攻擊。與此同時，伊朗也未完全停止對以色列的反擊，防空系統正「攔截威脅」，耶路撒冷與約旦河西岸城市傑里科均傳出爆炸聲響。