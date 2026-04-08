高鐵母親節疏運4/10開放購票　加碼8班次「大學生5折優惠」

▲高鐵。（圖／記者姜國輝攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵公司宣布，5月8日至5月11日規劃母親節疏運，4天共加開30班次（南下15班、北上15班），總計提供708班次列車的旅運服務，各車次列車將於4月10日凌晨零時起開放購票，另於5月8日及5月11日加碼提供8班次「大學生5折優惠」。

高鐵公司表示，5月8日至5月11日共加開30班次（南下15班、北上15班），其中，規劃5月9日早上8點前（不含8點整）的南下／北上班次提供早鳥優惠，另為鼓勵大學生搭乘高鐵返家，也於5月8日及5月11日在既有大學生優惠班次外，加碼提供8班次「大學生5折優惠」。

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針對疏運期間台中以北自由座需求較高時段，高鐵公司表示，將部分時段的區間列車自由座車廂增加至9節，包括5月8日下午3時至晚間9時、5月10日下午4時至晚間9時、5月11日下午5時至晚間7時之南下方向、以及5月10日至下午2時至晚間10時之北上方向。

此外，高鐵公司指出，母親節疏運期間提供4班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨0時30分抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節），建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次。