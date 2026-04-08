綠酸鄭麗文訪陸是投降之旅　牛煦庭：開大門走大路不怕被貼標籤

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪陸，綠營酸躺平投降之旅。國民黨發言人立委牛煦庭今（8日）接受中廣新聞網千秋萬事專訪，直言國民黨在兩岸議題被抹紅，甚至輸掉選舉，但如果畏畏縮縮什麼都不做，還是會被貼標籤，乾脆開大門走大路，才能揮別PTSD（創傷後壓力症候群）陰影。

牛煦庭表示，獨裁者很有可能瞬間毀壞和平，所以要控管風險，如果當總統連風險控管的概念都沒有大家真的非常懷疑他的能力。獨裁者確實存在，而且可以用單邊的力量改變很多事情，身為一國的總統，應該理解現實才能解決問題，搞政治不就是為了解決問題嗎？獨裁者破壞和平的時候，你的方法是什麼？這才是大家要問的問題。

牛煦庭續指，所以對話就是為了降低風險、避免衝突，這是方法之一，而且可以用，你為什麼不用，因為你要搞選舉，因為你要搞意識形態。民進黨從總統到官員就是這個水準，大家怎麼會覺得把台灣的未來交在這群人手上會安全呢？民進黨滿口抗中保台，可是真正的作為是什麼？你的政黨到處都是共諜，這叫事實。

牛煦庭強調，國民黨一直以來都主張兩岸可以透過對話的方式，來控管風險降低衝突的可能性 ，可以透過對話讓大家不要戰爭，讓局勢可以穩定，讓風險可以控管，哪一個政黨去又有什麼不好的？

