毒春捲挨罰144萬！一票喊「攤商會活不下去」　他大膽推測：想太多

▲高雄毒春捲，市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市正義市場內40年春捲老店近日爆發大規模食物中毒，受害人數已達157人，高雄市衛生局目前累計裁罰144萬元。由於罰鍰金額不低，加上後續可能面臨的高額民事賠償，網上出現部分同情聲浪，擔心攤商會因此傾家蕩產、活不下去。然而，這番同情論調隨即遭到大批網友反駁，更有知情人爆料許多市場老店的驚人財力，直言「根本是沒錢的在替有錢的擔心！」

一票人憂「罰144萬活不下去？」 他吐槽：想太多

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads發文提到，「看到攤販被罰144萬，很多人說他們會活不下去，只能說想太多了。」他接著表示，該老店在市場經營40年且免開發票，面對衛生局稽查時甚至態度強硬、囂張，顯見他們底氣十足。

原PO大膽推測，衛生局稽查人員的年薪加總乘上10倍，恐怕都沒這對老夫妻的資產多，他們甚至可能是擁有多間透天店面的「隱形富豪」，呼籲大眾別太瞧不起這些傳統攤商的經濟實力。

網友共鳴：菜販隨手掏6本檔案夾「全是房子」

這番言論吸引超過1.1萬人按讚，網友們紛紛回應，「台灣奇特現象，沒錢的總是在替有錢的擔心」、「我認識賣菜的在蛋黃區有5棟透天，穿很隨便卻一堆人同情他」、「能在正義市場存活40年，財力真的不是普通人」、「有人去菜販家簽約，他檔案夾一開裡面是6棟房子，我真的嚇到」、「對衛生局嗆停業損失誰負責的人，背景一定不簡單」、「這嘴臉就是傲慢，別人的死活關他屁事」。

▲受害人數已達157人。（圖／記者吳世龍攝）

157人就醫求償堪慮！若業者「兩手一攤」恐無門

雖然業者資產引發討論，但受害者的權益保障卻浮現危機。議員陳慧文指出，該攤販經營40年卻無公司登記，也未投保「產品責任險」，未來受害民眾的求償之路恐相當艱辛。

依《食安法》規定，若消費者不易證明損害額，每人可請求500元至30萬元賠償，以157人計算，業者最高可能面臨4710萬元的賠償金，但若業者拒絕賠付，受害者恐怕求償無門。

食安法漏洞？經發局：加強宣導公有市場投保

由於《食安法》目前未強制要求「未具商業登記」的攤商投保產品責任險，這類民有市場的食安意外成了法律邊緣。高雄市經發局對此回應，未來將加強宣導，並計畫將產品責任險納入公有市場攤位的契約中，同時會持續配合食安聯合小組巡查，避免類似「毒春捲」事件再次上演，以提升整體市場的食物衛生環境。

►登機證印「SSSS」被帶走！超狂測試曝光 一票笑：天選之人

►台灣「知名商圈」慘變鬼城！前攤商揭內幕 在地人嘆：玩殘了

►借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」 結局曝光