經濟部增產平價塑膠袋　彭啓明：政策目標還是減塑

▲環境部長彭啓明表示，減塑是政府政策，也尊重經濟部作法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中東戰火帶動台灣塑膠袋之亂，經濟部更啟動5000噸平價塑膠袋增產專案。不過，環境部長彭啓明今（8日）表示，經濟部作法是希望穩定民生物價，避免民眾生活不方便，環境部立場是尊重，但減塑是政府一直以來政策，可讓環境更好，而且國際也有減塑公約，希望能在兩者之間達到平衡。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部就「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」進行專題報告，會前彭啓明接受媒體聯訪時，強調減塑一直是政府的政策，主因是國際上有減塑公約，希望民眾大幅減少塑膠使用，且塑膠微粒會對環境造成衝擊。

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中東戰火導致塑膠袋漲價，甚至出現缺貨狀況，經濟部更啟動平價塑膠袋增產專案。彭啓明指出，過去台灣從一年要使用200億個塑膠袋，現在剩下100億個，平均每個人使用塑膠提袋數量約340到427個，亞洲各國的日、韓、新加坡差不多，但比起歐美平均一人使用不到100個，台灣用量仍是相當大。

彭啓明指出，塑膠原料減產是大家的共識，同時也要減少使用包裝材料，特別是外送平台越來越多，導致塑膠使用量增加，而大家環保觀念也提升，希望兩者能達到平衡點，希望塑膠產量可以逐步減少。

不過，因為全球原物料競爭，彭啓明指出，很多塑膠產品不是在台灣本地產生，是從境外以比較便宜價格輸入，希望台灣本地第一次產生的塑膠減少，能使用二次循環料再生塑膠的粒料，達到20或30%的比例。

為加速二手袋流通，減少塑膠袋使用，環境部目前正推動「袋袋相傳」。彭啓明表示，經濟部也響應環境部推動「袋袋相傳」活動，環境部也尊重經濟部不要讓民眾不方便而抱怨的角度，而減塑最後一哩路就在攤商、市場及夜市，但在基層推動不容易，最重要的還是國人要養成減用塑膠習慣。