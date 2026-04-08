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Google Chrome更新兩大功能！新增垂直分頁、閱讀模式　打造更高效瀏覽體驗

▲▼Google Chrome新增垂直分頁、閱讀模式。（圖／Google）

▲Google Chrome新增垂直分頁、閱讀模式。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google Chrome 今（8日）宣布推出兩項全新功能，包括「垂直分頁（Vertical Tabs）」與升級版「閱讀模式（Reading Mode）」，目標在於提升使用者的多工效率與閱讀專注度。目前相關功能已開始逐步推送。

垂直分頁改善多分頁管理體驗

此次更新中，Chrome 新增「垂直分頁」選項，使用者只需在瀏覽器視窗中點擊右鍵，即可切換為側邊顯示分頁的模式。與傳統橫向分頁相比，垂直排列能顯示完整頁面標題，方便快速辨識與切換。

在同時開啟大量分頁的情境下，此設計有助於提升管理效率，尤其適合需要長時間處理多任務的使用者。官方表示，透過更清楚的視覺排列，可減少誤點與尋找分頁所花費的時間。

閱讀模式升級　打造沉浸式瀏覽環境

另一項更新則聚焦於閱讀體驗。新版「閱讀模式」提供更完整的全頁介面，使用者可透過右鍵選單啟用，將網頁內容轉換為簡潔的文字版面。

該功能會移除廣告與其他干擾元素，使畫面更專注於文章本身，適合長時間閱讀或需要高度專注的情境。此改版也進一步強化了 Chrome 在資訊閱讀上的使用體驗。

強調效率與專注並重

Chrome 團隊指出，這兩項功能旨在協助使用者在日常瀏覽中更有效率地切換任務，同時在需要時提供更純粹的閱讀環境。與 Chrome 多數更新機制相同，實際開放時間可能因裝置與帳號不同而有所差異，通常需要數日才能全面覆蓋所有使用者。若暫時未在裝置上看到相關功能，建議先確認瀏覽器已更新至最新版本，或耐心等待後續推送。

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