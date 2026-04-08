中共劃5空域保留區　國安局：「川習會」前從政治、軍事上試探美國

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美媒《華爾街日報》報導，中共自3月27日至5月6日在黃海與東海保留「空中任務通告」區，飛行器進入劃設空域可能面臨危險與限制。對此，國安局長蔡明彥指出，中共利用劃設空域保留區的機會，在測試美軍相關活動狀況，也因為空域保留區一直劃設到5月6日，幾乎就是在「川習會」前一週，所以在政治上也是在試探美國於「川習會」前，在印太地區相關空域活動的狀況。

蔡明彥8日到立法院外交國防委員會進行國安局業務報告並備詢。對於上述中共在東海劃設40天空域保留區的目的，蔡明彥會前受訪時說，這次中共在江浙外海劃設5個空域保留區，範圍蠻大、時間蠻長，國安局判斷是在軍事上，透過空域保留區的劃設在測試外機在相關空域活動狀況，「那當然在那個空域能夠比較有活動狀況的應該還是以美國為主」。

蔡明彥指出，國安局也注意到，4月6日美國也有相關的偵察機進入到空域保留區去進行活動，所以可以看到中共也是利用這個機會，在測試美國相關活動狀況。蔡也指，另外因為空域保留區一直劃設到5月6日，幾乎就是在「川習會」前一週，所以可能在政治上也是在試探美國在「川習會」之前在印太地區相關空域活動的狀況，這大概是國安局從軍事上跟政治上做以上的一個評估。