頂級奢華郵輪「璽寶旅行者號」　重磅回歸花蓮港

▲「璽寶旅行者號」繼2016年首航後的二度造訪花蓮港，是其42天環球壯遊中不可或缺的航程亮點。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球頂級奢華郵輪品牌璽寶郵輪（Seabourn）旗下的「旅行者號（Seabourn Sojourn）」，4月8日載著約350名以歐美籍為主的旅客，當天上午8時造訪花蓮港並預計於下午6點離港。這不僅是該船繼2016年首航後的二度造訪，更是其42天環球壯遊（World Cruise）中不可或缺的航程亮點。

建造於1986年的璽寶郵輪，一向被譽為「小型奢華郵輪」的先驅。本次到訪的巴哈馬籍「旅行者號」，總噸位達32,477噸，船長198.1公尺、寬25.6公尺。該船以「全套房設計」聞名，船客比近乎1:1，提供媲美五星級酒店的頂級服務，包含米其林等級餐飲、美酒無限供應及由Starlink（星鏈）支援的WiFi，為旅客營造如私人遊艇般的尊榮感。

▲璽寶旅行者號以全套房設計聞名，船客比近乎1:1，提供媲美五星級酒店的頂級服務。

「旅行者號」本次由香港啟航後，沿途停靠高雄、花蓮，隨後將北上前往日本石垣島、奄美大島、高松、釜山等地，最終抵達溫哥華，早在2016年3月15日，旅行者號就曾首度停靠花蓮。時隔十年再度回歸，多數旅客選擇深入太魯閣國家公園探索世界級的大理石峽谷景觀，或前往花蓮市區感受在地人文。花蓮能與東京、溫哥華等大城市同列於42天的高端航線中，充分證明其在國際航程上作為「不可錯過停留站點」的獨特地位。

航次船方安排港口到麗翔飯店免費接駁車1台（每半時一班），並由金界旅行社提供岸上觀光活動，包含太魯閣國家公園、慶修院、港天宮、阿勒菲斯原住民舞蹈表演。另由花蓮縣政府提供6名觀光大使，提供旅客諮詢服務。

璽寶旅行者號的歸來，象徵著花蓮已站穩國際郵輪航線的重要拼圖，也讓世界看見台灣東海岸無與倫比的魅力。