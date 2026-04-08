世界最孤單的動物「百歲斑鱉」蘇州現蹤　全球或僅存2至3隻

記者魏有德／綜合報導

全球僅存2至3隻，被稱為「世界上最孤獨的動物」的斑鱉，近日罕見現身江蘇蘇州一處動物園內，民眾直擊均感到驚喜萬分。這隻斑鱉名為「蘇蘇」，過去曾嘗試與另一隻斑鱉「湘湘」配對育種，最終宣告失敗，由於「斑鱉」在全球數量極度稀少，更顯珍貴。

▲百歲斑鱉「蘇蘇」。（圖／翻攝微博，下同）

《新浪新聞》報導，4月2日，蘇州上方山森林動物世界內的斑鱉「蘇蘇」現身活動，吸引不少遊客圍觀。不少民眾直呼難得一見，認為相當幸運。

據悉，「蘇蘇」為大陸境內已知唯一一隻斑鱉，屬大陸國家一級保護動物，該物種在全球僅存極少數個體，越南或尚存1至2隻，因此，被外界稱為比大貓熊更稀有的物種。

斑鱉是淡水龜鱉類的「活化石」，已在地球上生存約2.7億年，體型巨大，背甲可超過1公尺、體重逾百公斤，主要棲息於水質潔淨的河流與沙質河床環境，以魚類與甲殼類為食。

然而，該物種繁殖極為困難，性成熟需15至20年。大陸相關單位過去曾嘗試讓唯一雌性斑鱉「湘湘」與「蘇蘇」配對，並進行多次人工授精，但均未成功孵化後代。「湘湘」於2019年死亡後，現存個體可能皆為雄性，自然繁殖幾乎停滯。

專家指出，斑鱉數量銳減與棲地破壞及人為捕撈密切相關，包括水域污染、水利工程建設與傳統食用、藥用需求等因素，均對其生存造成衝擊。