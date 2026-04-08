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登機證印「SSSS」被帶走！超狂測試曝光　一票笑：天選之人

▲▼機場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

登機證上出現「SSSS」代表什麼意思？一名網友昨日發文表示，自己多次前往美國，第一次在登機證上看到這「4個S」，不解此為何意？話題掀起熱烈回響，事實上，這組縮寫代表「二次安檢」，被選中的旅客不僅要進小房間徹底檢查隨身行李、回答問題，甚至可能面臨抹拭檢驗，以確認是否接觸過可疑爆裂物粉末。

登機證出現「SSSS」神祕代碼！網驚：你是天選之人

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一名網友在Threads發文坦言，往返美國多次，首次遇到登機證印有「SSSS」字樣，感到相當困惑。

對此，不少有經驗的網友紛紛留言，「過海關的時候，會有專人招呼你」、「二次安檢，第一次去美國就中過」、「你過海關會非常麻煩，天選之人」、「其實沒什麼特別的，就是剛好選中你，我有一年也被選中，在登機前有專人再檢查一次」。

參加美國寶可夢活動！入關被海關抽考「屬性與等級」

針對二次安檢的實際過程，就有過來人提到，他曾獨自前往美國進行三天兩夜的「寶可夢快閃活動」，不料登機證竟被抽中「SSSS」代號。在台灣出境時，航空公司將他帶往密閉小空間，要求將包包內所有物品逐一排列在桌上接受徹底檢查。雖然過程繁瑣，不過有個好處是，可獲得「優先登機」的待遇，甚至比行動不便的旅客還要優先上機。

然而，挑戰並未在登機後結束，抵達美國入關時，移民官對其行程展開極為詳細的盤問。為了驗證他入境目的的真實性，海關甚至找來一名同樣精通寶可夢的人員進行「現場抽考」，詢問他支持哪支隊伍，並接連測試超夢、路卡利歐的屬性及遊戲等級。

最終，安檢人員甚至親自檢查他手機內的遊戲等級，確認與證詞完全相符後才放行。他也直言，只要誠實作答基本都能過關。

▲▼美國海關。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國海關。（示意圖／達志影像／美聯社）

機師工會詳解！　現金買票、目的地特殊易中選

桃園市機師職業工會就曾對此做出詳細解答，「SSSS」是「Secondary Security Screening Selection」的縮寫，由美國運輸安全局（TSA）的系統選中。除了隨身行李徹底檢查外，旅客還需接受全身掃描，甚至會以濕紙擦拭鞋底或雙手進行「抹拭檢驗（swab）」，以偵測是否存在非法物質。

至於哪些旅客容易受到二次安檢呢？包括「現金購買機票」、「只持有單程機票」、「臨時買機票即日上機」、「曾有辦妥登機手續後決定不上機的紀錄」、「沒帶其所有證件或欠缺國籍身分者」、「曾被海關查出攜帶違禁品或未替物品報關稅者」、「前往特別目的地」等。

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