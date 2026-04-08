屏東廂型車拒檢狂飆撞警車　竟是「移動式製毒工廠」！3嫌收押

▲里港警查獲移動式製毒工廠。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警方巡邏時攔查可疑車輛，竟遭拒檢加速逃逸，雙方展開驚險追逐，嫌犯沿路逃竄還撞上巡邏車後棄車逃跑。警方火速啟動圍捕與監視器追查，短短3小時內鎖定身分並全數查緝到案，當場揭開藏於車內的大量毒品與製毒設備，宛如行動毒品工廠，令人震驚。

里港警分局泰山派出所日前執行光電場產業道路防竊巡守勤務時，發現一部廂型車行跡可疑，員警上前攔查，不料該車竟拒檢加速逃逸。警方隨即鳴笛追緝，並通報線上警力展開攔截圍捕，展開一場緊張追逐。

過程中，該車一路狂飆，行經里港堤防左轉福興路往台三線路口時，與巡邏車發生碰撞，場面驚險。車上3名犯嫌隨即棄車分頭逃竄，企圖躲避查緝。警方立即調派支援警力，展開地毯式搜尋，同步擴大調閱沿線監視器畫面，迅速掌握逃逸路線與嫌犯特徵。

在精準掌握情資下，警方於短短3小時內鎖定鍾姓犯嫌等3人身分並逐一查緝到案，展現高度效率與執行力。經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准。

警方返回現場檢視該車時，赫然發現車內藏有大量毒品與完整製毒設備，包括第二級毒品安非他命半成品1桶（含桶毛重約1.3公斤）、成品1包（毛重323.7公克），以及麻黃鹼2桶（約26.9公斤及27公斤）、乙醚3桶、丙酮12桶、亞硫醯氯2桶等多項原料，另有陶瓷漏斗、攪拌棒、加熱與抽氣設備、防毒面具、發電機及各式量測過濾器材。

整體設備齊全，宛如一座可隨時運作的「移動式製毒工廠」，顯示嫌犯具備高度製毒能力，一旦流入市面，將對社會治安與國人健康造成嚴重危害。全案依違反毒品危害防制條例移送屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查製毒據點與供應鏈。

屏東縣長周春米特別於縣府主管會報中，公開表揚有功人員，包括分局長邱逸樵、偵查隊長陳賜明及泰山所所長蔡邦傑，肯定警方機警應變與迅速破案。警方也強調，對毒品犯罪採取「零容忍」態度，將持續向上追查源頭，全面打擊毒品犯罪，守護社會安全。