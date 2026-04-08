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滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園　窗框、磚塊噴一地

▲▼ 2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉一處廢棄國小校園3日下午傳出爆炸聲，警消前往現場調查後發現為人為爆裂物引爆，造成一處教室的牆壁、窗框被炸破，警方循線逮捕製造爆裂物的余姓、周姓2名大學生，經嘉義地檢署訊問後向法院聲押獲准，而現場的慘況也曝光！

本案發生在3日下午2時許，嘉義縣警察局竹崎分局獲報位於竹崎偏遠山區聽見明顯爆炸聲響，立即派遣警力會同消防局趕赴現場處理，發現現場為一處廢棄的國小校園。從照片中可以發現，一處教室的窗框被炸飛，磚塊四濺，滿目瘡痍，可見爆炸威力之大。

▲▼ 2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

經警方鑑識科、消防局火調科人員調查後，初判為人為破壞，有爆裂物被引爆之殘跡，所幸未造成人員傷亡。警方隨即成立專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，經訪查周邊住戶及擴大調閱監視器後鎖定犯嫌身分，於隔天4日上午11時許，在嘉義市及高雄市等地將涉案嫌疑人余姓、周姓2名大學生拘獲，並起獲製造爆裂物等相關證物。

▲▼ 2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

目前犯嫌製造爆裂物動機待查，然渠等自行研製高爆性火藥，相關行為已涉及公共危險、槍砲彈藥等罪嫌，全案依刑法及相關法令報請嘉義地檢署偵辦。因本案有反覆實施之虞，同日經檢方訊問後向嘉義地院聲請羈押，5日上午法官開庭後予以准押。

▲▼ 2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義地檢署表示，檢方重視社會安全網，警方在案發之後隨即報請本署指揮偵辦，透過檢警共同合作，保護民眾安全。嘉義縣竹崎警分局長周志遠表示，對於任何危害公共安全之不法行為，本分局必將嚴正執法、迅速查辦，絕不寬貸。同時呼籲民眾，如發現可疑物品或異常情況，請立即通報警方，共同維護社會安全。

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