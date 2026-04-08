水果攤深夜惡火！兒焦急守火場：媽媽在裡面　警消架梯破窗救人

記者許宥孺／高雄報導

高雄燕巢區今（8）日凌晨發生一起火警！警消獲報，一名獨居婦人受困在2樓，立即出動人車前往救援，不過一樓出入口堆滿雜物，消防員改架梯並切割鐵窗進入火場。婦人的兒子獲知消息後連忙趕回，焦急的關注火場動態，所幸母親被順利救出並無大礙。

▲高雄水果攤凌晨惡火！獨居婦受困火場，兒子（灰衣）趕回關心救援狀況。（圖／民眾提供，下同）



事發在8日凌晨2點多，警消獲報，位於中民路一處透天民宅突發惡火，一名獨居婦人受困於2樓寢室。消防隊人車接連抵達，發現民宅1樓堆放大量雜物和塑膠籃，導致搜救動線受阻，內部濃煙濃烈，視線極度不佳，考量樓梯最民宅最裡面，為避免延誤救援時間，改架梯至2樓陽台，現場以機具切割鐵窗。

▲警消架梯切割鐵窗進入火場，婦人被救出時戴上共生面罩。（圖／民眾提供）



婦人的兒子接獲消息後趕回火場，眼神緊盯火場，神情相當焦急。他表示，媽媽平日獨居於此，1樓是電腦公司，媽媽則在門口擺攤賣水果。

消防員入屋後，成功將婦人救出，並替她戴上共生面罩吸氧，婦人現場經救護人員檢查後無大礙，隨即被抬上擔架送醫近一步檢查，也讓婦人的兒子鬆了口氣。至於詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。