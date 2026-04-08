示警鄭麗文訪陸「是中共統戰手法」　蔡明彥：要弱化美介入台海

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨率團訪中國大陸，預計10日將與中共中央總書記習近平會面。對此，國安局長蔡明彥今（8日）表示，中共對台策略主要是「和戰加壓」手法，一方面是透過各種兩岸交流活動來推促中共所主導的兩岸和平及其外溢的紅利，達到分化台灣內部社會，來提升親中路線聲量，可進一步阻撓對美軍購案的推動、弱化美國介入台海情勢或是針對台海議題的相關發言權，所以可能中共在推出相關的兩岸交流活動，背後都還是有政治跟統戰的操作目的跟手法。

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者徐文彬攝）

蔡明彥8日到立法院外交國防委員會進行國安局業務報告並備詢。在會前受訪時，媒體詢問如何看鄭麗文率團訪陸？國安局有無掌握到情資認為有統戰疑慮？蔡明彥說，國安局比較不適合去評論國內政黨的活動，但可以針對中共對台的統戰策略，特別是國安的角度提出一些分析跟提醒。

蔡明彥指出，基本上中共的對台策略主要是「和戰加壓」手法，也就是一方面透過軍事恫嚇，包括「灰色地帶」干擾，製造兩岸兵凶戰危的氣氛，讓台灣社會跟民眾感受到戰爭的心理壓力跟不安；另一方面也透過各種兩岸交流活動來推促中共所主導的兩岸和平，以及中共主導兩岸和平之下可能外溢的和平紅利。

蔡明彥進一步解釋，這能達到2個分化目的：第一、分化台灣內部社會，來提升親中路線聲量，也可進一步阻撓對美軍購案的推動；第二、在分化台美合作，透過這樣交流活動塑造兩岸對於「和統」有一定的意見存在，進而弱化美國介入台海情勢或是針對台海議題的相關發言權。

蔡明彥強調，所以可能中共在推出相關的兩岸交流活動，背後都還是有政治跟統戰的操作目的跟手法。