美記者遭擄1周將獲釋　伊拉克武裝組織「要求立刻離境」

▲美籍記者、自由撰稿人基特爾森（Shelly Kittleson）。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

親伊朗的伊拉克武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）7日宣布將釋放美籍自由撰稿記者基特爾森（Shelly Kittleson）。她大約1周前遭到綁架，如今被要求獲釋後立刻離開伊拉克。

記者遭擄一周 真主黨旅宣布放人

「真主黨旅」安全官員阿薩夫（Abu Mujahid al-Assaf）指出，此舉是為了回應伊拉克政府的「國家立場」，由於目前正處於對抗「猶太復國主義與美國敵人」的戰爭狀態，這次釋放僅是罕見例外，未來絕不會再有第二次。

基特爾森是一名常駐羅馬的自由撰稿記者，長期報導中東局勢，並為新聞網站《監督者》（Al-Monitor）撰寫報導，今年3月下旬在巴格達街頭失蹤後，過去一周左右生死未卜。

宣布釋放同日，一段影片在社群媒體流傳，疑似是基特爾森的女子神情憔悴但意識清楚，對著鏡頭以英文交談。《路透社》指出，這被認為是她失蹤後的首度露面，但該報無法證實影片真實性。

政府高層斡旋 記者順利歸來

消息人士指出，基特爾森能夠平安獲釋，是伊拉克政府與多位重量級什葉派領袖共同施壓的結果。

此前，伊拉克政府逮捕一名涉嫌參與這起綁架案的親伊朗組織成員，華府則直指該嫌與被美國列入黑名單的「真主黨旅」關係密切。