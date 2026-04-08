　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡水滷味攤「超肥老鼠巡邏」　她嚇壞秒逃！一票苦主：碰過活蟑螂

▲大老鼠直接踩過食材。（圖／na_nana621授權引用）

▲大老鼠直接踩過食材。（圖／na_nana621授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市淡水區一名網友前天晚上下班買滷味，沒想到在攤位上沒看見老闆，卻先目睹一隻碩大的老鼠在食材堆中穿梭移動，嚇得她趕緊拍下畫面。由於近期食安事件頻傳，畫面曝光後引發大批網友驚恐，紛紛要求原PO向衛生局檢舉。目前已有民眾回報，新北市衛生局獲報後已於今日派員到場稽查。

買滷味驚見「料理鼠王」現蹤！網友嚇壞：衛生習慣天崩地裂

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友7日在Threads發文表示，前一天晚上下班想買個滷味果腹，卻意外直擊老鼠在攤位上「巡場」的畫面，忍不住直呼「找不到老闆先找到料理鼠王！」

網友看完秒起雞皮疙瘩，紛紛回應「怎麼衛生習慣如此天崩地裂，收攤食物都不收？」「聯絡衛生局吧！最近食物中毒的新聞好多」、「超級可怕，吃到老鼠屎、老鼠口水，後果不敢想欸」、「拜託打電話給衛生局」、「感謝分享避雷」。

苦主大集合！這家滷味曾被買到「活蟑螂、抹布味」

這則貼文也釣出許多曾光顧該店的苦主，表示「這家超噁心，之前吃整包幾乎都是嘔吐物的味道，感覺很不新鮮，但是有退錢成功」、「買過脆腸，吃第一口味道像抹布，當場丟掉」、「買一大包倒進碗裡，竟然有一隻活蟑螂在裡面，嚇死我了」、「之前買的高麗菜酸酸的」、「買過一次整包都有發酵的酒味，完全吃不下去」。

另外，有人在留言區回報，衛生局稍早接獲陳情後已迅速到場展開稽查，將針對食材保存、環境清潔及病媒防治進行嚴格檢視。

．本文由原PO授權引用。

►堅持紅豆餅「要叫車輪餅」　女同事被圍剿哭了！攤商解答
►毒春捲挨罰144萬！一票喊「攤商會活不下去」　他大膽推測：想太多
►登機證印「SSSS」被帶走！超狂測試曝光　一票笑：天選之人

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
理工男大生自製火藥炸校遭羈押！　校方回應了
快訊／遭爆惡行！　朱宇謀最新聲明
快訊／71歲婦掌摑虎航空服員　確定列拒載名單
快訊／中石化宣布　17：30發布重大訊息
新北便當店中毒「增至118人」　11人住院治療中
日大胃女王回飯店「驚見超巨食物」：台灣待客之道太誇張
女歌手也爆受害！　控險遭朱宇謀侵犯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豪大雨山壁崩塌！合歡溪新生巨大堰塞湖　最新空拍畫面曝光

虎航列「71歲掌摑婦」為拒載名單　追究危害飛安法律責任

衛武營合作台史博、南藝大　推動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫

大票長輩愛對小孩說「這一句」！媽媽們全氣炸：真的很可惡

高雄毒春捲累計173人中毒！消保官約談闆娘　她急喊：願賠償

淡水滷味攤「超肥老鼠巡邏」　她嚇壞秒逃！一票苦主：碰過活蟑螂

網傳「分科測驗招聘引導員」2天領3600　大考中心：是詐騙

鄰居的芒果掉在他家「吃掉被告竊盜」他喊扯！律師：告不成

單價再創新高！屏東第一鮪拍賣總價201萬4千元　為黑鮪季揭幕

台鐵勞動節連假加開108列次　4/10開放訂票

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

豪大雨山壁崩塌！合歡溪新生巨大堰塞湖　最新空拍畫面曝光

虎航列「71歲掌摑婦」為拒載名單　追究危害飛安法律責任

衛武營合作台史博、南藝大　推動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫

大票長輩愛對小孩說「這一句」！媽媽們全氣炸：真的很可惡

高雄毒春捲累計173人中毒！消保官約談闆娘　她急喊：願賠償

淡水滷味攤「超肥老鼠巡邏」　她嚇壞秒逃！一票苦主：碰過活蟑螂

網傳「分科測驗招聘引導員」2天領3600　大考中心：是詐騙

鄰居的芒果掉在他家「吃掉被告竊盜」他喊扯！律師：告不成

單價再創新高！屏東第一鮪拍賣總價201萬4千元　為黑鮪季揭幕

台鐵勞動節連假加開108列次　4/10開放訂票

「打詐+緝毒+肅槍」龜山警雷霆除暴專案　幫派12人被查獲

【廣編】「天光之埕」大稻埕百年水岸　西區地王低調熱銷

外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎

好大官威！花縣府主任違停嗆警「知道我誰嗎？」　跑分局要警說明

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

塑橡膠工業展開放預先參觀登記　聚焦塑橡膠產業升級趨勢

理工男大生製高爆性火藥炸校！試爆2次溜了遭羈押　校方回應了

宜蘭日式園區飯店住宿券3.6折起　送滑索、穿浴衣5大體驗

盧秀燕挺鄭習會：對的事要勇敢做　綠酸「躺平之旅後繼續擋預算」

打詐戰線擴大！國際打擊金融詐騙協會成立　「資料通報＋修法」雙箭齊發

【食安危機】高雄網紅蛋糕店出包　「草莓發霉長毛」店家竟怪天氣

生活熱門新聞

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

雨擴全台！　強對流鋒面來了

快訊／對流來了！　4縣市大雨特報

吃春捲173人集體中毒！沒保險恐求償無門

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

登機證印「SSSS」被帶走！超狂測試曝光　一票笑：天選之人

王惠美當面爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

毒春捲挨罰144萬！一票喊「攤商會活不下去」　網笑了

白沙屯媽祖將抵北港！2校首宣布停課

更多熱門

相關新聞

即／高雄毒春捲再增16人就醫　173人受害

即／高雄毒春捲再增16人就醫　173人受害

清明節期間，高雄苓雅正義市場一家40年春捲老店發生大規模食物中毒，遭衛生局重罰144萬並勒令停業7天。春捲店停業至今（8）日，已超過沙門氏菌潛伏期72小時，經統計，再新增16人就醫，累計173人受害。

吃高雄春捲「2家6人急診」　業者態度氣炸苦主

吃高雄春捲「2家6人急診」　業者態度氣炸苦主

高雄食安連環爆！白喬茵轟市府稽查力道不足

高雄食安連環爆！白喬茵轟市府稽查力道不足

即／身分確認了！男行人遭輾面目全非慘死　妻悲痛指認

即／身分確認了！男行人遭輾面目全非慘死　妻悲痛指認

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

關鍵字：

滷味老鼠食安新北衛生局

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面