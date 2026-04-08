淡水滷味攤「超肥老鼠巡邏」　她嚇壞秒逃！一票苦主：碰過活蟑螂

▲大老鼠直接踩過食材。（圖／na_nana621授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市淡水區一名網友前天晚上下班買滷味，沒想到在攤位上沒看見老闆，卻先目睹一隻碩大的老鼠在食材堆中穿梭移動，嚇得她趕緊拍下畫面。由於近期食安事件頻傳，畫面曝光後引發大批網友驚恐，紛紛要求原PO向衛生局檢舉。目前已有民眾回報，新北市衛生局獲報後已於今日派員到場稽查。

買滷味驚見「料理鼠王」現蹤！網友嚇壞：衛生習慣天崩地裂

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網友7日在Threads發文表示，前一天晚上下班想買個滷味果腹，卻意外直擊老鼠在攤位上「巡場」的畫面，忍不住直呼「找不到老闆先找到料理鼠王！」

網友看完秒起雞皮疙瘩，紛紛回應「怎麼衛生習慣如此天崩地裂，收攤食物都不收？」「聯絡衛生局吧！最近食物中毒的新聞好多」、「超級可怕，吃到老鼠屎、老鼠口水，後果不敢想欸」、「拜託打電話給衛生局」、「感謝分享避雷」。

苦主大集合！這家滷味曾被買到「活蟑螂、抹布味」

這則貼文也釣出許多曾光顧該店的苦主，表示「這家超噁心，之前吃整包幾乎都是嘔吐物的味道，感覺很不新鮮，但是有退錢成功」、「買過脆腸，吃第一口味道像抹布，當場丟掉」、「買一大包倒進碗裡，竟然有一隻活蟑螂在裡面，嚇死我了」、「之前買的高麗菜酸酸的」、「買過一次整包都有發酵的酒味，完全吃不下去」。

另外，有人在留言區回報，衛生局稍早接獲陳情後已迅速到場展開稽查，將針對食材保存、環境清潔及病媒防治進行嚴格檢視。

．本文由原PO授權引用。

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