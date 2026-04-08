非法棄置廢棄物！1500公噸塑膠塞爆苗栗造橋鄉廠區　5人遭檢起訴

▲苗栗地檢署偵結棄置事業廢棄物案件，從重求刑以守護國土山林。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

苗栗地檢署偵辦苗栗縣造橋鄉多筆土地遭堆置廢塑膠混合物案件，於3月27日偵查終結，以違反廢棄物清理法之非法清除廢棄物、提供土地堆置廢棄物等罪嫌，對黃姓被告等5人提起公訴，另胡姓被告等8人則先後為緩起訴處分，並命渠等於一定期限內繳納相當之緩起訴處分金。

苗栗地檢署指出，本案黃姓被告等2人，承租苗栗縣造橋鄉多筆土地及坐落其上的鐵皮廠房，提供作為堆置事業廢棄物之地點；賴姓被告等3人則自2022年6月間起迄2023年1月間，以每車次最高10萬元代價，收受包含由胡姓被告所經營的實業社、企業社，李姓被告所經營的實業有限公司，張姓被告所經營的環保有限公司等人，所交付的廢汽車座椅內皮革及海綿等廢塑膠混合物，共計77車次（包含以太空包盛裝之廢塑膠混合物計52包），堆置於上述廠房廠區內，面積達2198平方公尺，總重量約為1500公噸（部分被告已自行清除近1223公噸）。

其中犯罪情節重大的黃姓被告、李姓被告因提供土地棄置大量事業廢棄物各4次、賴姓被告則仲介非法清除事業廢棄物2次，就每次犯行，均分別求處有期徒刑2年6月以上之刑，並向法院聲請對賴姓被告宣告沒收不法所得200萬元。