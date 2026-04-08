再次對上李貞秀　劉世芳：韓卓態度就是我們今天回答她的態度

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續延燒，行政院長卓榮泰昨在立法院會上首次面對李貞秀，即使立法院長韓國瑜表達要尊重立委質詢權，且臨時召集協商，卓仍堅持不接受李貞秀的質詢，而李貞秀今（8日）再次於內政委員會上對上內政部長劉世芳，談及是否會接受其質詢，劉世芳表示，昨天韓卓態度，「就是我們今天回答李貞秀女士的態度」。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者徐文彬攝）

立法院內政委員會今（8日）針對選罷法修法進行詢答。針對民眾黨立委李貞秀依舊有來登記質詢部分，內政部長劉世芳會前受訪表示，昨天在立法院大院詢答裡面，包括立法院長韓國瑜跟行政院長卓榮泰的態度，「就是我們今天回答李貞秀女士的態度」。

媒體也詢問，針對緩刑與易科罰金的參政權，國民黨立委陳玉珍、民進黨立委林淑芬提案增訂「受緩刑宣告者，不在此限」，讓被判緩刑者保有參選資格；民眾黨團則提案增訂「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限」，怎麼看朝野認為上次修法版本有窒礙難行部分？劉世芳回應，內政部對這條緩刑宣告的部分，並沒有窒礙難行的部分，會考慮到法律的衡平性與穩定性，向委員們表達行政部門的立場。

值得一提的是，會議一開始確認上次議事錄時提到，「李貞秀女士提出書面，行政機關可以不必答覆」，議事人員詢問在場是否有無異議時，李貞秀喊，「我有異議！剛剛提到李貞秀女士」，議事人員則說，會議記錄如果現場委員有異議的話就進行確認；而在會議開始後，李貞秀也代表民眾黨團說明黨團版本修正草案。