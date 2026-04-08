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韓國乳酸飲爆紅！醫師警告「別一次喝光」　網喊：難怪反胃

▲▼超商飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近期爆紅的韓國乳酸輕盈飲，主打「排便神器」成為話題焦點；不過，大腸直腸外科專科醫師何建霖直言，該飲品的強大排便效果，主要源自成分中的「山梨醇（Sorbitol）」，這類天然的「滲透性瀉藥」若攝取過量，極易引發腹部絞痛與腹瀉，且單瓶劑量對孩童而言過高，建議家長應多加留意。

「排便神器」乳酸輕盈飲熱銷！醫師揭關鍵成分：是滲透性瀉藥

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何建霖醫師發文指出，火紅的韓國乳酸輕盈飲，現在台灣超商也能買得到，但他坦言不會推薦喝，「它的主要排便效果是來自：山梨醇，這是一種常見的天然代糖，因其在腸道吸收不良，在大腸內會產生滲透作用、保留水分，所以被當成一種滲透性瀉藥、軟便藥，不過也容易被大腸裡的細菌發酵，產生脹氣的副作用。」

何醫師分析，該款當紅韓國乳酸飲一瓶含有34.6公克的山梨醇，劑量相當驚人，已接近成人每日建議上限的38公克，對於體重較輕的幼童來說，易產生過量風險。

▲韓國乳酸飲爆紅！醫師警告「別一次喝光」。（圖／何建霖醫師授權引用）

▲熱銷乳酸飲。（圖／何建霖醫師授權引用）

醫師揭密劑量陷阱：5克即可能引發脹氣

何醫師進一步列出數據指出，一般人攝取5克山梨醇，就可能輕微脹氣，10克會導致腹部不適，若超過20克則可能引起嚴重腹痛。該款乳酸飲單次飲用劑量高達34.6公克，短時間內極易引發劇烈腹瀉與絞痛。

他也強調，改善便祕應以多攝取蔬果與水分為主，成人偶爾飲用尚可，但絕不建議孩童使用，避免因劑量過高造成身體負擔。

一票人長知識：衛教的重要性！

網友們紛紛回應，「早上在超商有看到耶！但我第一個想法是：竟然可以不用冰」、「原來是這樣喔」、「我喝過韓國黑棗汁...真的很順，但是喝完有點不舒服，會反胃」、「我還一直想喝那個，看完這篇就不想了」、「太晚看到，我買了2個口味」、「喝完完全沒有感覺是正常嗎」、「這就是衛教的重要性」。

．何建霖醫師授權引用。

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