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馬祖海巡3名小隊長錄取警大海佐班　廖慶麟奪全國榜首

▲▼馬祖海巡3小隊長錄取警大海佐班，小隊長廖慶麟奪全國榜首。（圖／海巡署艦隊分署馬祖海巡隊提供）

▲馬祖海巡3名小隊長錄取警大海佐班，其中廖慶麟奪全國榜首。（圖／海巡署艦隊分署馬祖海巡隊提供，下同）

記者鄭逢時／金門報導

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊再傳佳績，115學年度共有3名小隊長成功錄取中央警察大學海佐班，其中更有人奪下全國榜首，展現資深幹部持續精進的專業實力。

繼114年已有4名隊員錄中央警察大學學士班二年制技術系水上警察學系後，今年馬祖海巡隊再度交出亮眼成績，小隊長廖慶麟、馬有立及何潤良同時錄取海佐班第8期第1類榜單。其中，廖慶麟更以優異表現拿下全國第一，表現格外突出，同時也為單位爭光。

馬祖海巡隊指出，3人均具備超過30年從警資歷，長期駐守「國之北疆」第一線，服務年資逾20年，平日肩負基層幹部的重任。儘管勤務繁重，但仍利用勤餘時間持續進修準備考試，最終在競爭激烈的海佐班考試中脫穎而出。該班每2年招考1次，全國錄取名額僅14人，難度可謂是相當高，此次有3人同時上榜更顯難能可貴。▲▼馬祖海巡3小隊長錄取警大海佐班，小隊長廖慶麟奪全國榜首。（圖／海巡署艦隊分署馬祖海巡隊提供）

隊長曾明羲表示，同仁在維護海域治安、查緝走私及防制偷渡等任務之餘，仍不忘自我提升，充分展現出終身學習的精神與專業的態度。這次佳績不僅是個人努力的成果，也反映海巡機關長期培育人才的成效。

馬祖海巡隊強調，未來將持續鼓勵同仁進修深造，強化專業能力，並期待錄取人員能將所學運用於實務，進一步提升海巡隊整體的執勤效能，為守護國境安全貢獻更大的力量。

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