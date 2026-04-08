黃捷子弟兵「五官全消失」！公車站牌廣告被毀...49歲男落網

▲鄧巧佩公車站牌廣告遭毀損「五官全消失」，高雄男遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨鳳山區市議員參選人鄧巧佩位於公正路口的公車站牌廣告，日前疑似遭不明人士刻意破壞，鄧巧佩7日下午前往警局報案，呼籲守護乾淨選風。警方受理後調閱監視器追查，同日晚上11點多，將涉案人49歲顏男查緝到案，並依觸犯《刑法》第354條「毀損罪」及《公職人員選舉罷免法》第 98 條「妨害他人競選罪」，移送高雄地方檢察署偵辦。

鄧巧佩表示，該廣告版面為合法設置，卻遭惡意毀損，令人遺憾。她強調，選舉競爭應回歸政策、服務與理念的正向比較，不應以破壞合法文宣、製造對立的方式干擾公共討論。她呼籲，選舉可以競爭，但不能失去理性與底線，盼各界共同守護鳳山乾淨選風，讓民主回到良性競爭。

▲▼鄧巧佩公車站牌廣告遭毀損「五官全消失」，她氣炸報案。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄧巧佩也於7日下午4時30分許，至瑞隆派出所完成報案。前鎮分局立即成立專案小組，結合科技偵查手段，調閱周邊監視器影像，並透過路口監視系統進行影像比對、行蹤軌跡分析及時序比對，迅速掌握涉案對象身分及動向，鎖定特定涉案人。

專案小組循線追查，於同（7）日晚上11點多將涉案人顏男（年約49歲）查緝到案。經了解，涉案人顏男稱等候公車時，臨時起意以隨身攜帶鑰匙刮損看板。

▲破壞公車站牌廣告，高雄男遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案調查後依觸犯《刑法》第354條「毀損罪」及《公職人員選舉罷免法》第 98 條「妨害他人競選罪」，移送高雄地方檢察署偵辦。