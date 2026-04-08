　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃捷子弟兵「五官全消失」！公車站牌廣告被毀...49歲男落網

▲▼ 綠議員候選人鄧巧佩公車站牌廣告被毀「五官全消失」　高雄男遭逮慘了 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鄧巧佩公車站牌廣告遭毀損「五官全消失」，高雄男遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

民進黨鳳山區市議員參選人鄧巧佩位於公正路口的公車站牌廣告，日前疑似遭不明人士刻意破壞，鄧巧佩7日下午前往警局報案，呼籲守護乾淨選風。警方受理後調閱監視器追查，同日晚上11點多，將涉案人49歲顏男查緝到案，並依觸犯《刑法》第354條「毀損罪」及《公職人員選舉罷免法》第 98 條「妨害他人競選罪」，移送高雄地方檢察署偵辦。

鄧巧佩表示，該廣告版面為合法設置，卻遭惡意毀損，令人遺憾。她強調，選舉競爭應回歸政策、服務與理念的正向比較，不應以破壞合法文宣、製造對立的方式干擾公共討論。她呼籲，選舉可以競爭，但不能失去理性與底線，盼各界共同守護鳳山乾淨選風，讓民主回到良性競爭。

▲▼ 綠議員候選人公車站牌廣告遭毀損「五官全消失」　高雄男遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鄧巧佩公車站牌廣告遭毀損「五官全消失」，她氣炸報案。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 綠議員候選人公車站牌廣告遭毀損「五官全消失」　高雄男遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄧巧佩也於7日下午4時30分許，至瑞隆派出所完成報案。前鎮分局立即成立專案小組，結合科技偵查手段，調閱周邊監視器影像，並透過路口監視系統進行影像比對、行蹤軌跡分析及時序比對，迅速掌握涉案對象身分及動向，鎖定特定涉案人。

專案小組循線追查，於同（7）日晚上11點多將涉案人顏男（年約49歲）查緝到案。經了解，涉案人顏男稱等候公車時，臨時起意以隨身攜帶鑰匙刮損看板。

▲▼ 綠議員候選人公車站牌廣告遭毀損「五官全消失」　高雄男遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 綠議員候選人鄧巧佩公車站牌廣告被毀「五官全消失」　高雄男遭逮慘了 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲破壞公車站牌廣告，高雄男遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案調查後依觸犯《刑法》第354條「毀損罪」及《公職人員選舉罷免法》第 98 條「妨害他人競選罪」，移送高雄地方檢察署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才剛嗆伊朗毀滅！川普突改口停火　10.5小時轉折時間軸曝
峮峮遭爆新戀情！　男方公司發聲：已深刻檢討
藍鳥球迷怒了！　對大谷翔平「賽後行為」不滿
白沙屯媽祖進香恐百萬人湧北港！　2校宣布停課
「鄭習會」4/10登場？　國台辦：會妥善安排
快訊／股王亮燈漲停！　改寫台股2紀錄
2026沒有他！　林右昌暫離台：2028繼續打拚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

球員弟妹也受害！淫魔教練松志彬案持續擴大　盧秀燕：絕不寬貸

15歲女兒洗澡！繼父門縫偷拍1張模糊照　妻小原諒法官仍重判

女大生為賺1500元當車手　慘被判關6個月

機車被偷原來是騎錯車！屏東內埔警急調監視器　破解烏龍竊案

聯結車運將吸毒上國道　撞死緩撞車司機！二審仍判8年5月

新北毒蟲持西瓜刀架脖劫小黃！運將一招反制　他狼狽逃竄被逮

跨境郵包藏3公斤大麻被攔截　屏檢破「斷點式運毒」集團

學甲掩埋場清晨火警！6公尺高廢棄物猛烈燃燒　消防趕抵灌救

成大驚傳收恐嚇信！嗆「放置引爆爆裂物」　警方緊急入校清查

室友叫不醒一摸是冰冷的！台中女大生陳屍床上有多處刀傷

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

球員弟妹也受害！淫魔教練松志彬案持續擴大　盧秀燕：絕不寬貸

15歲女兒洗澡！繼父門縫偷拍1張模糊照　妻小原諒法官仍重判

女大生為賺1500元當車手　慘被判關6個月

機車被偷原來是騎錯車！屏東內埔警急調監視器　破解烏龍竊案

聯結車運將吸毒上國道　撞死緩撞車司機！二審仍判8年5月

新北毒蟲持西瓜刀架脖劫小黃！運將一招反制　他狼狽逃竄被逮

跨境郵包藏3公斤大麻被攔截　屏檢破「斷點式運毒」集團

學甲掩埋場清晨火警！6公尺高廢棄物猛烈燃燒　消防趕抵灌救

成大驚傳收恐嚇信！嗆「放置引爆爆裂物」　警方緊急入校清查

室友叫不醒一摸是冰冷的！台中女大生陳屍床上有多處刀傷

「紅豆餅」被糾正「是支語」？　業者解釋由來

連署破萬！聲援「兒少性侵追訴期」釋憲　刪性犯罪追訴期

盼鄭麗文「推動兩岸統一」　陸民眾讚名留青史：全中國人感謝她

鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

挪威郵輪徵「郵輪夢想家」　免費搭船玩美國再送6萬旅遊金

梧棲2神秘大戶捧1.47億現金　直升藥妝龍頭房東

陸生赴台連5年掛零　國台辦列舉民進黨罪狀：極盡阻擾限控打壓

球員弟妹也受害！淫魔教練松志彬案持續擴大　盧秀燕：絕不寬貸

鄧愷威7局登板！全7球都好球　0.2局但挨轟失1分

隱形地雷！腸道內本就有沙門氏菌　醫教3招自保：摸完蛋殼要洗手

【食安危機】高雄網紅蛋糕店出包　「草莓發霉長毛」店家竟怪天氣

社會熱門新聞

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制

高雄春捲攤2句話怒嗆衛生局　受害者一聽心寒喊告

獨／啦啦隊甜心淪詐團車手　現身法院畫面曝

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

涉「台版地面師」撈千萬　戶政員求交保：餘生贖罪

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

中和深夜大火！頂樓鐵皮屋全面燃燒

網黃貼露點影片遭起訴　被控妨害風化無罪確定

即／台中某大學女大生陳屍校內宿舍

台塑遭控假減產真哄抬！士檢擴大約談6人

「警界余文樂」槓小草　涉查個資送辦

更多熱門

相關新聞

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡　特斯拉哨兵模式全錄下

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡　特斯拉哨兵模式全錄下

台中市李姓男子日前把特斯拉停放在北區五權路上一處停車場，取車時發現愛車的後照鏡被折斷，查看哨兵模式監控影像後，發現疑因車子停放位置影響到白色車輛進出，白車副駕座男子氣得朝特斯拉潑灑檳榔渣，並用手搥壞後照鏡，期間還一度單手比「YA」，警方目前已鎖定犯嫌，將依毀損罪嫌偵辦。

桃園摩鐵7人鬥毆1人亡！兇嫌滿臉血想逃被逮

桃園摩鐵7人鬥毆1人亡！兇嫌滿臉血想逃被逮

搭捷運小心扒手！港男竊信用卡+海外同步盜刷9萬

搭捷運小心扒手！港男竊信用卡+海外同步盜刷9萬

專偷光電廠電纜！枋寮警破竊盜集團逮5嫌

專偷光電廠電纜！枋寮警破竊盜集團逮5嫌

慣竊偷現金+黃金+高粱！屋主氣炸PO網

慣竊偷現金+黃金+高粱！屋主氣炸PO網

關鍵字：

標籤:鄧巧佩選舉毀損高雄鳳山民主選戰警方偵辦

讀者迴響

熱門新聞

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

中石化爆重訊！明起停牌

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

快訊／對流來了！　4縣市大雨特報

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面