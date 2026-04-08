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跑山獸協尋失蹤山友該不該給酬勞？　苦苓直白回覆獲認同

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗黃姓男子攀登台中東卯山失聯，山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）協尋47天找到遺體，事後卻因10萬元委託費引發爭議。對此，作家苦苓認為，山友失聯第一時間應該重金懸賞，只有這樣做才有最大的生還機會。

▲▼跑山獸搜救索費 登山界炎上…雪羊力挺發聲：談錢不可恥。（圖／翻攝自Beast Runners 跑山獸）

▲「跑山獸」羅培德近期陷入爭議。（圖／翻攝自Beast Runners 跑山獸）

10萬元爭議起因

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事件起因是一名黃姓男子因攀登台中東卯山失聯，蔡姓山友得知後主動聯繫黃男家屬，並協助聯繫羅培德。由於當時羅培德手上還有其他案子，表明若要持續搜尋，希望家屬能給一點酬勞，金額則看心意，且這筆錢並非給自己使用，而是投入偏遠地區。

後來羅培德協尋47天找到黃男的遺體，家屬則支付10萬元委託費。接著卻有一名教官跳出來批評，認為羅培德的行為是賞金獵人，引發登山界人士討論。

作家苦苓曝看法

對此，作家苦苓在臉書「苦苓愛說笑」發文表示，「請人幫忙找失蹤山友該不該付錢——這是什麼外行問題？」山友失聯第一時間應該重金懸賞，10萬元起跳，只有這樣做才有最大的生還機會，「要等消防局或是救難隊？拍謝，恐怕來不及。」

文章底下也有部分網友留言表示認同，「使用者付費，尊重專業」、「非常認同」、「要爬山之前先準備個10萬放家裡」。

作家雪羊也挺羅培德

知名山岳攝影師、作家雪羊日前也發文力挺羅培德，他認為這是羅培德在山搜領域的善舉，談錢並不可恥，可恥的是要求人無償做事，事成後卻不准對方取得報酬。

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