和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第三座縣立運動中心「和美全民運動館」昨(7)日上午熱鬧啟用，縣長王惠美與運動部長李洋共同出席。不過就在這場美事中，卻發生一段尷尬插曲，王惠美當場向李洋遞交爭取其他運動中心經費的計畫書，沒想到李洋以「預算沒有通過」為由，當場拒收，現場氣氛一度凝結。

▲彰化縣長王惠美遞件爭取運動館遭部長李洋稱預算沒通過拒收。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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這座造價3億6,800萬元的運動館，由運動部補助1億元，縣府自籌2億6,800萬元，在和美、伸港、線西三鄉鎮的交界處落成。王惠美致詞時特別感謝前和美鎮長阮升立當年的請命，才讓這座場館從無到有。她說，建築線條融入和美引以為傲的「紡織文化」，象徵地方產業的韌性與傳承。

▲「彰化縣立和美全民運動館」啟用典禮全體合影。（圖／運動部提供）

館內設施相當齊全，一樓有溫水游泳池、籃球場、羽球場與全齡體能訓練中心；二樓則有新型態健身房、桌球室及課程教室。戶外還規劃200公尺田徑場與滑輪溜冰場。最重要的是，場館落實「全齡友善」，設置銀髮族、女性及親子專區，並提供14個公益時段，讓身心障礙朋友與長輩免費使用。

運動部長李洋表示，這座場館已於去年8月完工，未來運動部會持續與地方合作。不過就在參觀途中，王惠美拿出一份裝有其他4個運動中心計畫書的牛皮紙袋遞給李洋，李洋看了一眼，僅伸手扶了一下，便以「預算沒有通過」為由沒有收下，場面尷尬。

民進黨立委、彰化縣長參選人陳素月事後表示，縣府並未事先告知要遞交計畫書，若她知道，一定會幫忙緩頰。她肯定王縣長爭取建設的努力，但也建議未來應先溝通，作法會更周全。

▲和美全民運動館設置多元全齡化運動設施。（圖／運動部提供）

縣長王惠美強調，目前鹿港全民運動館正積極招商並預計於今年底完工，二林館即將動工，溪湖、田中、北斗等區的場館則已納入規劃藍圖。縣府團隊將持續推動「八大運動生活圈」，讓從銀髮族到孩童的每一位鄉親，都能在優質平價的場館中鍛鍊強健體魄、共享健康生活。