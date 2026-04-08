衛福部轄下醫院傳資安危機　親中廠商綁標爆圖利

▲衛福部所屬部立醫院掌握全國逾7成民眾個資，現卻爆出院內系統恐有資安疑慮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3年前，衛福部部立桃園醫院的資訊系統遭駭客入侵，系統商還被指控具有中資背景，引發關注，事後衛福部以「發展次世代醫療系統」為由，汰換19家部立醫院的資訊系統，並委由部立台北醫院統一招標，但本刊接獲投訴，最後得標的竟是同一家系統商；更扯的是，衛福部還放任廠商變相綁標，甚至「買東交西」，讓第一線承辦人員面臨違法的窘境。投訴人認為，衛福部護航系統商會成為資安破口，國人的個資及醫療紀錄恐將陷於外洩風險中。

本刊調查，投訴人指的標案是衛福部委託部立台北醫院（部北）招標的「衛福部所屬19家醫院汰換醫療資訊系統採購案」，該案於2024年9月由昱誠智能得標，但該公司前一年才因部立桃園醫院（部桃）醫療資訊系統遭駭客入侵，被外界質疑具有中資背景，沒想到衛福部事後不僅為該公司背書，甚至還讓他們繼續低價搶標。

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▲投訴人指昱誠以3千萬元標下應花費4億元以上標案，再以供契方式來規避《採購法》規範。

▲部北院長鄭舜平被指是此次標案主導人，未曾與資訊業務主管討論評估，就於會議中拍板定案。

昱誠智能的秦姓負責人出生於香港，後移民來台，公司1999年就進軍中國市場，秦也常往返兩岸，還在江蘇省常州市設立「常州港昱信息科技有限公司」，從事的業務就是與台灣昱誠相同的醫療專業器材軟硬體開發。在中國被稱為「阿港哥」的秦姓負責人，在接受當地媒體訪問時，曾不諱言地表示，希望把台灣的先進技術及優秀企業帶進家鄉，祖國統一及兩岸融合發展則是他最大的心願。

▲昱誠的秦姓負責人近年頻繁往來兩岸，也在中國常州設立與昱誠執行同性質業務的公司。

醫療系統招標過程則是疑雲重重！投訴人指出，昱誠得標後，先提供一套「公版軟體」給各家醫院，不過，對於規模較大的部桃來說，卻無法滿足其需求，導致部桃只能再編列經費找昱誠修改程式，甚至就連台東、澎湖、旗山等部立醫院，也各自再支付了數百萬元的技術人員費用給昱誠。

投訴人進一步指出：「因為系統是昱誠提供，所以各醫院若想修改程式，只能找昱誠，錢自然只能讓它賺。但這個案子更大的問題在於，資料庫和硬體設備的採購也被綁住，上千萬元的採購金額完全不經公開招標，甚至出現『買東交西』的離譜情況，根本是陷人於罪，也讓各醫院第一線承辦人員處於違反《政府採購法》的風險中！」

原來，昱誠得標後，又在政府採購網提出25項「共同供應契約產品」，讓這些部立醫院可以下單購買資料庫等附加軟體，不過，採購內容卻完全由廠商主導，只要第一線的承辦人員提出異議，相關廠商就會語帶威脅說：「你們如果不按照這種方式採購，未來上線過程出了什麼狀況，我們概不負責！」

▲昱誠取得標案後，利用供契模式在政府採購網上列出數十項附加產品，提供準備上線的醫院進行後續採購。更扯的是，有醫院下單採購的項目明明是軟體授權，但廠商除了提供一紙書類文件，還交付了3台價值各百萬元的「自動備管機」，硬要承辦人員一併簽收。由於承辦人具有公務員身分，所以觸法刑度都是8、9年起跳，讓這些第一線的基層人員膽戰心驚，難道衛福部看到基層人員的窘境無動於衷？也無視民眾有個資外洩的風險嗎？

針對相關指控，衛福部回應表示，部立醫院的資訊系統採購案均依法辦理，絕無以小綁大及資安疑慮，更沒有圖利廠商，衛福部雖委由部立台北醫院成立資訊中心籌備小組，但相關設備皆由各醫院自行評估採購，籌備小組從未指定品牌或廠商；此外，昱誠經確認並非中資企業，也通過相關認證，請國人放心。

▲衛福部（圖）委託部立台北醫院招標的醫療資訊系統採購案，現爆出有以小綁大、圖利廠商之嫌。



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