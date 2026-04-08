剛喊停火！中東多國「空襲警報」仍狂響　沙烏地攔截5飛彈

▲以色列防空系統攔截飛彈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

儘管美國已宣布暫停對伊朗的攻擊行動，並同意重回談判桌，但中東地區的戰火尚未見平息。最新消息指出，沙烏地阿拉伯、巴林與科威特等多國在深夜響起飛彈警報，區域局勢依舊極度緊繃。

伊朗兩波飛彈狂轟 耶路撒冷驚傳爆炸巨響

根據《紐約時報》、《衛報》報導，以色列軍方指出，自美國總統川普（Trump）發表聲明以來，伊朗已至少發射了兩輪飛彈攻擊。

《法新社》特派員目擊，在被佔領的約旦河西岸（West Bank）城市耶路撒冷（Jerusalem）與傑里科（Jericho），都能清楚聽到巨大的爆炸聲。

雖然先前有報導指出，以色列也被納入了停火協議的範圍，但以色列軍方稍早重申，伊朗並未停止攻擊，目前已偵測到更多飛彈朝其境內發射。軍方強調，「防衛系統正全面運作，以攔截所有入侵威脅。」

區域各國徹夜「捍衛領空」 沙國成功攔截5飛彈

駐卡達杜哈記者扎伊莫維奇（Aksel Zaimovic）指出，在中東各處都記錄到了大量的軍事活動。值得注意的是，這些攻擊幾乎就在川普總統宣布延長談判期限之前發生。

目前巴林全境已響起防空警報，沙烏地阿拉伯也遭到密集轟炸，其防空系統在第一時間成功攔截了5枚飛彈。科威特當局則發出緊急呼籲，要求所有民眾今晚務必待在室內，切勿隨意外出，並保持最高警戒。

阿聯急發避難聲明：正應對飛彈威脅

科威特軍方證實，境內防空系統偵測到了多起飛彈與無人機攻擊，民眾在夜間聽到的劇烈爆炸聲，即是防空系統進行攔截時所發出的聲音。



阿拉伯聯合大公國（UAE）國家緊急危機與災難管理局也證實，該國正處於飛彈威脅中。官方聲明指出，「防空系統目前正全力應對飛彈威脅。請所有民眾待在安全的避難地點，並密切關注官方頻道發布的警報與最新更新。」