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酸跑山獸被罵到刪文　搜救教官反擊：沒人會用救人累積名聲

記者柯沛辰／綜合報導

山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）接受10萬元委託，尋獲在台中失蹤的黃姓山友遺體。事後，林姓搜救教官發文痛批跑山獸「趁火打劫」，遭山友們炎上刪文。如今他再次發文，解釋自己是生氣受難者被「二次消費」，並暗指跑山獸是為累積名聲，結果再次被罵翻。

先前發文轟「趁火打劫」　今再發影片自清

當時林姓教官在臉書發文，自稱收到「網友青蛙投稿」，砲轟Petr趁火打劫，在家屬最脆弱的時候索取酬勞，當「賞金獵人」，還把這個案子一再拿出來「刷存在」，連基本的「去識別化」都不做，根本是「拿善包裝」消費他人傷痛，「不要營造自己在做好事，一邊把帳算在最無力反抗的人身上。」

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貼文曝光後，被山友們一面倒砲轟，林姓教官隨後刪文，還一度鎖留言。事隔一天，林姓教官再次以「我為什麼生氣」發文，並剪輯影片自清，強調不是在討論誰是最大功臣，而是想提醒大家，「面對災害受難者，要最基本的是尊重。」

▲捷克「跑山獸」羅培德率先發現白姑大山失聯山友遺體。（圖／羅勃依婉提供）

▲黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，最終被跑山獸尋獲。（圖／羅勃依婉提供）

稱受難者不該被二次消費　暗指有人藉尋人累積名聲

林姓教官指出，跑山獸不該再對受難者進行二次消費，何況已經向家屬收取酬勞，之後卻又回過頭將案件製作成影片，讓他難以接受，也覺得做法不洽當，「這條界線，應該被清楚守住。」

話鋒一轉，林姓教官也說，在搜救任務中，從指揮調度、前線搜索、後勤支援，到訊息轉發與關注擴散，每一個角色都各司其職、缺一不可。大家的共同目標，從來都只有一個要讓失蹤者回家，「沒有人會為了一場尋人任務去累積名聲。」

▲▼酸跑山獸被罵到刪文　搜救教官再反擊：沒人會用救人累積名聲。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲酸跑山獸被罵到刪文，搜救教官再發影片反擊。（圖／翻攝自當事人臉書）

山友們不買單　反轟林執著收費、扯熱心牽線者下水

山友們看完仍不領情，紛紛留言：「我怎覺得你這是第三次消費？」、「跑山獸不是公部門人員，也沒領到任何補助，為何不能收費？」、「看完您的影片，感覺您還蠻小鼻子小眼睛的，深怕自己地位被取代」、「Petr搜救收費，其實一點都沒問題。他的速度快，可以一天大範圍搜，但是又有多少人想過：一個人有多危險？當他遇到危險時，旁邊是沒有同伴能協助幫忙的。」

還有人質疑「5年計畫的民間搜救公司準備要上線，現在要搶訂價話語權，覺得Petr 太便宜，只有一個統包價，會破壞行情是嗎？」、「為什麼要把熱心牽線的蔡小姐也抓出來鞭？」、「如果要表達意見，那就不要傲嬌，在公開發文中說是網友青蛙投稿，後面才說其實青蛙就是自己。為說話承擔很難嗎？」

網友直言，「林教官一直執著在收費的部份，救難人員很辛苦是沒錯的，在公家制度下也不適合向受難者家屬討紅包。但是，出動的人員沒有任何收入嗎？即使領的是公家的薪資，那也是收入。除非你是從頭到尾熱心協尋，沒有領任何薪資。」

▼林姓教官起初用「網友青蛙投稿」發文，被網友罵翻。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼酸跑山獸被罵到刪文　搜救教官再反擊：沒人會用救人累積名聲。（圖／翻攝自當事人臉書）

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