逛日本藥妝店「結帳遭店員偷塞商品」！林氏璧嚇到...教5招自保

▲台人去日本旅遊，在藥妝店買感冒藥，結帳時卻被店員偷塞其他藥物。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本是不少台灣人出國首選地點之一，但國人最愛的藥妝店購物行程卻屢屢傳出消費糾紛。近日有台灣民眾在社群反映，去東京澀谷的大國藥妝店購物，遭遇店員強勢推銷特定品牌，甚至趁結帳時偷塞進購物籃內，讓他很傻眼。對此，連旅日達人林氏璧也表示震驚，提醒國人前往日本藥妝店消費時，務必在結帳當下盯緊商品，避免落入消費陷阱。

日前一名台灣網友在社群平台Threads發文指出，在東京澀谷逛大國藥妝店，要選購知名的「大正百保能」感冒藥，先被店員宣稱限購1盒，再瘋狂推薦店內自有品牌，還稱藥效更佳且無購買限制。原PO拒絕後拿著大正藥品的空盒前往結帳，不料店員在換裝實體藥品時，竟私自塞入自有品牌藥物。所幸原PO當場發現並嚴正抗議，店員才若無其事收回。

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貼文底下引發熱烈討論，其他網友也分享有類似經驗，曾在同體系藥妝店遇過強迫打電話問朋友、或是直接將藥品丟入購物籃等離譜行徑。

對此，旅日達人林氏璧透過臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文分享個人看法，過去雖曾討論過藥妝店積極推銷的問題，但像這種「偷天換日」的行為也讓他嚇了一跳。同時林氏璧也彙整網友們的經驗指出，部分藥妝店會針對合利他命、速攻藍莓等熱銷產品進行限購，再由店員大力批評知名品牌成分不純，轉而推銷利潤較高、包裝相似的自有品牌（如DK牌）藥物。

林氏璧進一步呼籲，國人購物時若遇到店員過度推銷，應保持堅定立場，並提出5大自保要點，第一是領取空盒結帳時，必須盯著店員將實體商品放入袋中；第二則是核對收據上的品項與金額是否相符；第三是檢查藥品包裝是否被調包；第四則是不輕信店員對知名品牌藥效的負面評論；最後，若對購物體驗感到不適，應即時選擇其他藥妝通路，不必侷限於單一連鎖店。

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