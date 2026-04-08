看護「在家兼差做美髮」害重病父慘摔！女兒驚見大量私密處偷拍照

▲有民眾為照護重病父親，依規定申請外籍看護，卻意外發現看護拍下父親跪在床邊失禁的照片，甚至還有多張赤裸上身照片。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

外籍看護竟成惡夢！老家在嘉義的A姓女子請外籍家庭幫傭照顧重病老父親，不料無故遭外傭檢舉對其不當對待、並以「遭阿公毆打」為由，要求終止合約，外傭甚至一度欲前往警局提告傷害，A女意外驚見外傭偷拍父親私密處不雅照片，其中一張甚至還是行動不便的父親跪坐在床邊，滿身失禁卻遭外傭偷拍，讓A女崩潰痛哭。

據了解，A姓女子的父親領有重度身心障礙，且有失智、中風等狀況，平日的主要照護者為母親，為減緩母親的照護壓力，依規定申請外籍看護，在「佳益國際人力仲介股份有限公司」的協助下，去年6月申請聘雇一名28歲的印尼籍外傭「阿雅」（化名）當看護。雙方談妥薪資，阿雅每月除2萬元的底薪外，加上加班費與每日250元的餐費，每月薪資約來到3萬至3.2萬餘元，主要工作內容為照護臥病在床的父親，負責其平日飲食、更換尿布與翻身需求即可。

A女說，由於父親幾乎全癱還有失智狀況，會出現意識紊亂的躁動情形，如果外傭真的擔心遭父親攻擊，只要暫時遠離病床就能避免，A女跟阿雅說明後，在翻譯的確認下，阿雅表示不在意父親的狀況，雙方便正式簽署合約，約定聘期為3年。

然而阿雅實際接手照顧後，問題逐漸浮現，A女先是發現阿雅長時間和男友聊天，因此疏於照護父親，還常聊天聊到將熟睡的父親吵醒等情形；又或是在回家時突然發現家裡出現一大批不認識的陌生人，這才得知阿雅直接將朋友找來雇主家中大做美甲、美髮，甚至還以吃飯為名，未提前告知離家，且一離開就是4、5個小時，獨留父親一人在家，讓他們相當無奈，但也體諒她一人孤身來台打拼，人生地不熟，多半也就睜一隻眼閉一隻眼就過了。

但讓A女和家人無法接受的是，阿雅曾因下樓幫朋友做美髮，因此忽略父親安全，導致父親跌下床，在多次勸說無果的情況下，讓他們決定扣除阿雅的加班費，希望她能多加改善，雖然沒有真的執行，但馬上遭到對方報復。

▲A小姐崩潰表示，從仲介傳來的多張照片中，均明確發現父親赤裸下半身讓她不忍細看。（圖／民眾提供）

A女和家人先是接獲勞工局通報，表示阿雅向1955投訴自己遭到雇主不當對待，甚至前往警局報案試圖提告傷害，聲稱遭「阿公毆打」，讓他們相當錯愕，立即與仲介聯絡，卻收到仲介傳來許多父親遭阿雅剝光衣物、摔下病床，甚至是直接對著私密部位拍攝的裸露照片。更讓A女心碎的是，仲介所傳的影像中，有一張是行動不便的父親跪在床邊無法動彈，且全身失禁，而負責照顧的阿雅不但未在第一時間給予協助，還拿起手機將父親狼狽不堪的模樣全部拍攝下來，一邊不斷抱怨，讓A女瞬間崩潰。

荒謬的是，阿雅前往警局報案，卻又拒絕前往驗傷，還向警方表示自己「身上無傷」，會前往報案僅是因為雇主不放人，不讓她辭職才會選擇報警抗議，最終在仲介的調停下，決定放棄報案，雙方也因此徹底撕破臉，讓A女憤而前往警局提告阿雅妨害秘密與妨害性隱私。

▲外傭偷拍老人家私密影像並非個案，抖音上只要搜尋相關關鍵字，就可以發現有外籍看護將病患包尿布、甚至失禁影片全數上傳。（圖／翻攝自抖音）

然而仔細搜尋網路卻可以發現，A女父親遭外傭拍攝私密照上傳網路等情形並非個案，只要在抖音等平台搜尋特定關鍵字，竟可輕易找到外傭經營的帳號，裡面竟將患者的照護過程全部錄下上傳，多個洗澡、裸露私密處影像全數無碼高清曝光，讓雇主得知後相當崩潰，卻又無可奈何，僅能不斷勸說看護將影像全數撤下。

▲A小姐指出，阿雅當看護期間已有多次狀況，甚至未經雇主同意，找朋友在雇主家中大做美髮。（圖／民眾提供）

佳益國際人力仲介公司回應表示，移工認為拍攝相關照片只是表達照顧阿公身心俱疲，因此才想轉換雇主，但雇主以尚未期滿為由，希望移工留任，因此移工才會聽信朋友建議，前往警局報案試圖離開，在向警局妥善說明後，並未完成報案程序。後續也向移工說明拍攝病患的嚴重性，強調拍攝本身就不對。

針對於停權當中卻仍繼續人力仲介業務，佳益國際人力仲介指出，停權等相關事件目前正進行訴願，後續也有成立佳誠國際人力仲介公司，相關業務均由佳誠進行處理，一切合法合規，並未有違法情事。

對此，嘉義縣政府勞青處回應指出，自1955獲報也在第一時間前往了解，經確認後當下也立即告知移工拍攝病患私密處事情嚴重性，若經確認散步私密處影像屬實，恐會觸犯刑法與涉及性騷擾，若判刑確定將會變成黑名單，永不錄用；而移工也表示了解此部分，強調沒有轉給朋友或其他人看，僅是為了要拍下阿公躁動打到她的過程，從而自保。

另，針對佳益國際人力仲介公司於停權期間卻仍繼續進行人力仲介業務，嘉義縣政府勞青處回應表示，業者表示確實有因停牌而更換另一間仲介公司佳誠國際人力仲介進行相關業務，但卻疏忽繼續使用佳益國際人力仲介名義對外進行人力仲介業務，該部分已明確違法，後續也將依《就業服務法》第34條第二項進行裁處30萬至150萬元罰鍰。

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