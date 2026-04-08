「九二共識」是定海神針　陸官媒：鄭麗文訪陸「兩岸迎融冰時刻」

▲中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率訪問團於昨7日正式開啟大陸參訪行程。大陸黨媒《人民日報》旗下評論欄目「觀滄海」發文稱，鄭立文此訪不僅是時隔10年現任國民黨主席再次踏上大陸，更被視為兩岸「春暖花開」迎來「融冰時刻」。特地重申如果沒有「九二共識」這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。恩此，國共兩黨堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上恢復良性對話，也充分展現「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決自己的事。」

《人民日報》旗下「觀滄海」昨7日評論指出，「春暖花開之際，兩岸關係迎來融冰時刻。」應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪問團4月7日中午抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。此訪受到兩岸輿論和國際社會高度關注，國共兩黨交流對話的良性發展昭示世人「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情。」

評論指出，鄭麗文就任國民黨主席以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。這一行，也是時隔10年後，現任國民黨主席再次來訪大陸。回望兩岸關係發展歷程，自2005年國共兩黨開啟高層交往對話，到2008年至2016年雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，簽署了23項協議，給兩岸同胞帶來實實在在的利益福祉。這充分表明，兩黨良性互動對於改善、發展兩岸關係，具有重要的引領作用。

▲ 鄭麗文與宋濤握手寒暄 。 （圖／記者鄭佩玟攝）

評論強調，兩岸關係好，台灣才會好。歷史和現實反覆證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，台海就能和平穩定；反之，否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪。如果沒有這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。這一道理早已成為兩岸同胞的普遍共識。

評論重申，台灣問題是中華民族內部的事務，當然應該也只能由家裡人商量著辦。祖國大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，願意在共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、各界人士一道，為台海謀和平，為民族謀復興。

最後，評論表示，「以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。」兩岸中國人完全有智慧守護好、建設好自己的家園。唯有堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，把穩正確方向，才能讓兩岸關係重回和平發展的正確軌道。