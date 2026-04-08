　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「九二共識」是定海神針　陸官媒：鄭麗文訪陸「兩岸迎融冰時刻」

▲▼中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文，於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率訪問團於昨7日正式開啟大陸參訪行程。大陸黨媒《人民日報》旗下評論欄目「觀滄海」發文稱，鄭立文此訪不僅是時隔10年現任國民黨主席再次踏上大陸，更被視為兩岸「春暖花開」迎來「融冰時刻」。特地重申如果沒有「九二共識」這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。恩此，國共兩黨堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上恢復良性對話，也充分展現「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決自己的事。」

《人民日報》旗下「觀滄海」昨7日評論指出，「春暖花開之際，兩岸關係迎來融冰時刻。」應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪問團4月7日中午抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。此訪受到兩岸輿論和國際社會高度關注，國共兩黨交流對話的良性發展昭示世人「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情。」

評論指出，鄭麗文就任國民黨主席以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。這一行，也是時隔10年後，現任國民黨主席再次來訪大陸。回望兩岸關係發展歷程，自2005年國共兩黨開啟高層交往對話，到2008年至2016年雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，簽署了23項協議，給兩岸同胞帶來實實在在的利益福祉。這充分表明，兩黨良性互動對於改善、發展兩岸關係，具有重要的引領作用。

▲▼ 鄭麗文、上海、宋濤握手 。 （圖／記者鄭佩玟攝）

▲ 鄭麗文與宋濤握手寒暄  。 （圖／記者鄭佩玟攝）

評論強調，兩岸關係好，台灣才會好。歷史和現實反覆證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，台海就能和平穩定；反之，否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪。如果沒有這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。這一道理早已成為兩岸同胞的普遍共識。

評論重申，台灣問題是中華民族內部的事務，當然應該也只能由家裡人商量著辦。祖國大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，願意在共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、各界人士一道，為台海謀和平，為民族謀復興。

最後，評論表示，「以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。」兩岸中國人完全有智慧守護好、建設好自己的家園。唯有堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，把穩正確方向，才能讓兩岸關係重回和平發展的正確軌道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／股王營收報喜飆漲！　再度改寫新天價
氣氛凝結！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過
剛喊停火！多國「空襲警報」仍狂響　沙烏地攔截5飛彈
快訊／美伊停火！　台股飆漲1213點史上第5大
陷混亂！大谷遭擊中表情痛苦　藍鳥教頭被驅逐
快訊／台指期開盤漲逾1400點
快訊／五角大廈宣布將開記者會　說明停火細節
美伊停火！　油價狂殺逾10%失守百美元
辛樂克颱風可能生成「強又大」　影響台灣機率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「九二共識」是定海神針　陸官媒：鄭麗文訪陸「兩岸迎融冰時刻」

陸40天禁航區「無限高度」透端倪　王雲飛：罕見長周期涉航太任務

20歲辣妹網紅淪柬埔寨街頭！首直播揭「遭強迫」內幕...秒被封號

獲鄭麗文邀請一同訪陸　蘇起：十年才走出第一步，但值得！

「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

「吸血蟲」10秒中招鑽皮膚！　淡水「迷你釘螺」致命傳染源

邱垂正喊話鄭麗文：當面要求中共停止軍機艦擾台

陸官方持續出手調控油價　實際價格維持調漲...加滿一桶少付15元

獨／鄭麗文上海行程曝光！遊黃浦江、訪洋山港　東郊賓館會台商轉飛北京

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

「九二共識」是定海神針　陸官媒：鄭麗文訪陸「兩岸迎融冰時刻」

陸40天禁航區「無限高度」透端倪　王雲飛：罕見長周期涉航太任務

20歲辣妹網紅淪柬埔寨街頭！首直播揭「遭強迫」內幕...秒被封號

獲鄭麗文邀請一同訪陸　蘇起：十年才走出第一步，但值得！

「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

「吸血蟲」10秒中招鑽皮膚！　淡水「迷你釘螺」致命傳染源

邱垂正喊話鄭麗文：當面要求中共停止軍機艦擾台

陸官方持續出手調控油價　實際價格維持調漲...加滿一桶少付15元

獨／鄭麗文上海行程曝光！遊黃浦江、訪洋山港　東郊賓館會台商轉飛北京

鄭麗文訪陸第一天共機就來　國民黨「和平之旅」12共機、艦擾台

馬祖海巡3名小隊長錄取警大海佐班　廖慶麟奪全國榜首

1張抱1天賺113萬！　股王信驊營收報喜飆12600元天價

賣金飾多收錢！台東良心銀樓求助　太麻里警協助退款

跑山獸協尋失蹤山友該不該給酬勞？　苦苓直白回覆獲認同

美國老牌影集亂入VTuber　暗諷「創傷刻板」網揭：聊天不夠火爆

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」天天要！　林倪安被逼無套吃藥痛到暈倒

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

美伊停火！台股飆漲1213點史上第5大　台積電漲80元至1940

不好意思向人尋求幫助？先從小事開口為後續鋪路

蕭薔透露和大S住很近　曾在便利商店相遇

大陸熱門新聞

20歲網紅揭柬埔寨黑幕！直播講到一半突被封

「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜

獲鄭麗文邀請一同訪陸　蘇起：十年才走出第一步，但值得！

人民幣成為世界第3大支付貨幣

邱垂正喊話鄭麗文：當面要求中共停止軍機艦擾台

獨／鄭麗文上海行程曝光！遊黃浦江、訪洋山港　東郊賓館會台商

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

陸「鈉離子電池」研究再突破 300度高溫首次實現「徹底阻斷熱失控」

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

「吸血蟲」10秒中招鑽皮膚！　

陸女網購藍莓苗「品相不好」欲退款 兩天後竟收到「萬古流芳」殯葬品

對岸40天禁航區「無限高度」透端倪

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

陸前女首富陳麗華病逝 擁葉赫那拉氏直系血統...2001登頂富比世

更多熱門

相關新聞

毛澤東住過　鄭麗文登陸首晚住南京東郊國賓館

毛澤東住過　鄭麗文登陸首晚住南京東郊國賓館

國民黨主席鄭麗文今（7日）下午搭機抵達上海虹橋機場，中共中央台辦主任宋濤、上海市委統戰部長陳通親自接機。宋濤表示，鄭麗文「為兩岸和平而來」，預祝此行順利成功。據悉，鄭麗文赴陸第一晚入住南京東郊國賓館紫雲樓，前總統馬英九在2023年首次訪問大陸時，首晚也是入住於此，而中共前領導人毛澤東也曾下榻過此處。

獲鄭麗文邀請一同訪陸　蘇起：十年才走出第一步，但值得！

獲鄭麗文邀請一同訪陸　蘇起：十年才走出第一步，但值得！

「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜

「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜

鄭麗文訪陸規格升級？游毓蘭：兩岸正醞釀變化

鄭麗文訪陸規格升級？游毓蘭：兩岸正醞釀變化

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

關鍵字：

標籤:兩岸關係鄭麗文國民黨九二共識和平發展

讀者迴響

熱門新聞

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

中石化爆重訊！明起停牌

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

快訊／對流來了！　4縣市大雨特報

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

美軍夜襲伊朗石油命脈！哈格島傳多起巨響

美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

快訊／伊朗接受停火2週　新任領袖批准

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面