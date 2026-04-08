快訊／五角大廈今晚8時召開記者會　說明停火細節

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國戰爭部（US Department of War）宣佈，部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）於美東時間8日上午8時（台灣時間8日晚間8時）舉行記者會，預計將針對這場和平協議發表最新官方聲明。

美國戰爭部緊急記者會 軍方親自說明

隨著停火消息傳出，美國戰爭部宣布，將於美東時間（EST）8日上午8時，由戰爭部部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）凱恩上將親自坐鎮，召開正式記者會。

外界普遍預期，赫格塞斯與凱恩將在會中證實美軍的停火指令，並說明後續的部隊部署與監督機制。由於此次停火涉及範圍廣大且情勢複雜，美國五角大廈（The Pentagon）最高層級官員共同出席，顯見美國政府對此協議的極度重視。

中東和平曙光！美伊達成協議「即刻停火」

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早在社群平台上宣布這項外交斡旋的重大突破。夏立夫表示，伊朗與美國及其盟友已經達成共識，同意在包括黎巴嫩在內的所有衝突地區，即刻實施全面停火。

這項協議於伊朗時間8日凌晨3時30分（台灣時間8日上午8時）正式生效。夏