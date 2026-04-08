川普宣布停火2周　國際油價跌破100美元

▲國際油價在7日晚間雙雙跌破每桶100美元大關。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國總統川普（Donald Trump）同意暫停對伊朗攻擊兩週，以換取德黑蘭方面重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的安全通行，國際油價在7日晚間雙雙跌破每桶100美元大關。

兩週停火協議達成 川普：幾乎已達共識

根據最新數據顯示，美東時間7日晚間8時03分，5月交割的西德州原油（WTI）期貨價格瘋狂跳水，跌幅超過16%，來到每桶94.47美元；與此同時，國際基準的6月交割布蘭特原油（Brent）也同步重挫逾15%，回落至每桶92.21美元。

川普在社群媒體上宣布，這場為期14天的停火協議，核心條件在於伊朗必須立即、全面且安全地開放荷莫茲海峽。

他透露，美國已經收到來自伊朗的「10 點建議方案」，並認為這是雙方談判的可行基礎，「美伊雙方過去大部分的爭執點幾乎都已達成協議，這兩週的時間將讓協議正式定案並完成。」

史上最大供應中斷 全球能源危機盼解套

荷莫茲海峽作為全球能源命脈，自從2月28日美以聯軍攻擊伊朗、隨後伊朗鎖定商船發動反擊以來，出口量跌至谷底，引發史上最嚴重的原油供應中斷。在戰事前，全球約有20%的石油供應需經過這條狹窄水道，連結波斯灣產油國與全球市場。

隨著戰爭爆發，原油、航空燃油、柴油及汽油價格飆升。各大石油公司執行長與分析師均示警，若海峽無法全面開放，能源短缺的連鎖反應將波及全球。如今隨著停火協議達成，緊張局勢暫時降溫，也反映在迅速修正的國際油價上。