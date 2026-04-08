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台東推動原住民造舟文化復振　跨島嶼帆船培訓正式開訓

▲台東跨島嶼帆船課程正式啟動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東跨島嶼帆船課程正式啟動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動原住民海洋文化傳承再添新頁，由縣府主辦的「原住民造舟及航海人才培育計畫」於7日在莿桐部落阿美族海洋學習基地正式啟動，宣告為期57天、累計超過200小時的跨島嶼帆船培訓課程正式開訓。課程以實務操作為核心，結合造舟技藝與航海訓練，帶領學員由岸際走向海洋，深化文化認同並培養專業技能。

縣府表示，本次培訓計畫以延續原住民族傳統造舟文化為目標，同時培育具備航海能力的人才，未來可望透過造船與遠航行動，強化台東與南島文化圈的連結，進一步展現台東作為南島文化重要節點的角色。

此次「招募水手」活動自3月初開放報名以來反應熱烈，截至3月底截止，共吸引46位對海洋文化具高度熱忱的民眾報名，最終錄取15名學員參與培訓。報名者中，有17人曾參與112年至114年間達悟（雅美）族拼板舟、阿美族傳統竹筏及跨島嶼造舟相關課程，另有7名為莿桐部落在地族人，亦有22名一般民眾踴躍投入，顯示海洋文化技藝已逐步從部落向外擴展至社會大眾，展現多元參與與傳承動能。

在性別比例方面，男性報名者25人、女性21人，比例接近，顯示海洋技藝逐漸突破傳統性別框架，女性參與度顯著提升，也為文化傳承注入更多元的視角。

本次航行訓練所使用的跨島嶼南島船，為全台首艘融合蘭嶼雅美（達悟）族、阿美族，以及關島查莫洛族與帛琉造舟工藝所打造的船舶，具高度文化象徵與技術整合意義。課程內容涵蓋船體拆裝、海上模擬、水上救生及淺灘操作等項目，透過系統化的陸域與海域訓練，強化學員實務能力。

培訓最終階段，學員將進行海洋實作與環島航行任務，透過長時間密集訓練，培養具備跨島嶼遠航能力的專業水手。縣府指出，這艘承載祖先觀星辨風智慧的舟船，不僅象徵文化傳承，更代表台東持續向海洋延伸的發展願景。

依規劃，該船預計於5月沿台東海岸線展開航行，並於後續環島交流行程中，為「2026台東博覽會」暖身宣傳，期盼透過實際航行與文化交流，讓國際看見台東獨具特色的南島海洋文明價值。

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