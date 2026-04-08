辛樂克颱風可能生成「強又大」　影響台灣機率曝

▲熱帶擾動90W發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，目前在關島東南方的擾動90W，周五到周六有機會增強為今年第4號颱風辛樂克，有可能變成一個大而強的颱風，目前預報對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可持續觀察。

吳聖宇在臉書說，鋒面已經南移並且減弱，不過中層還有些水氣沒有走完，今天上半天這段期間西半部仍然餘波盪漾，雷達上可以看到，有些小範圍的降雨回波在近岸處浮現，然後進到陸地後遇到地形抬升而變得更明顯。

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吳聖宇指出，因此今天中午前，在西半部仍不時會有些短暫陣雨機會，預報資料看起來，中層水氣要到下半天才會越來越少，後面有較乾的空氣移入，西半部天氣趨穩，逐漸轉為多雲天氣型態。

▼熱帶擾動有機會變颱風，吳聖宇表示，路徑上將以拋物線轉向為主。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇提到，底層風向則是由東北風漸轉偏東風，下午中層水氣減少之後，比較有降雨機會的地方會轉變到迎風的東半部地區，但雨量不多，降雨也比較零星局部，晚間整體天氣會更穩定一些；周四開始，仍將如先前預期轉變為較為晴朗炎熱穩定的天氣。

吳聖宇表示，再來可以觀察遠洋的颱風發展，目前在關島東南方的擾動90W已經逐漸發展起來，可能在今天、周四先發展為熱帶性低氣壓，周五到周六間有機會增強為今年第4號颱風辛樂克。

吳聖宇說，目前預報資料對其未來發展強度跟規模都相當看好，有可能變成一個大而強的颱風，路徑上將以拋物線轉向為主，轉向點的預報還有很高的分歧度，誤差圈範圍很大；不過，目前的預報來看，對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可以持續觀察。

▼Google AI（FNV3）系集模式預報。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

