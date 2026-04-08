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搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖黑歷史急刪文

記者柯沛辰／綜合報導

山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）去年8月接受10萬元委託，歷經重重困難，尋獲在台中失蹤的黃姓山友遺體。近日搜救影片曝光，一名林姓搜救教官痛批他「趁火打劫」，結果反遭山友們砲轟挖出黑歷史，不得不緊急刪文鎖留言。

教官批收酬勞像「賞金獵人」　貼文大逆風遭圍攻

林姓搜救教官在臉書發文，砲轟Petr趁火打劫，在家屬最脆弱的時候索取酬勞，當「賞金獵人」，如今又發影片刷存在感，也不做去識別化，根本是「拿善包裝」消費他人傷痛，營造做好事形象，實際就是想賺錢，讓無力反抗的人承受。不料貼文一出大逆風，遭山友們群起圍攻。

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▲▼黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，今(11)日跑山獸在步道下方發現疑似失蹤者的鞋帽，在深80米深谷發現已身亡。（圖／記者李陳信得攝）

▲黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，最終被跑山獸尋獲。（圖／記者李陳信得攝）

山小白也發文反擊　質疑「只有林教官能講山難？」

對此，愛好登山的攝影師、YouTuber「Scott Pai 山小白」發文表示，去年雪季南二段山難迷途事件，他蒐集了當事人與在場隊伍自述來分析，製作山域安全影片，也被這位林教官嗆說是「唬爛腦補」、「翻車名嘴」，但對方實際上也講不出他哪裡有出錯，讓他疑惑「山難別人都不准講，就只有你林教官可以？」

山小白感嘆，如今林教官居然說Petr是為了錢才在做這些事，所有人都看不下去，看到大家一面倒砲轟林「我就放心了」。更幽默的是，林教官說持反對意見的山友是假帳號，自己發文卻用「網友青蛙投稿」來掩飾自己的立場。

直言搜救過程真的會沒命　山友：收費合理有何不可

山小白認為，Petr是在沒有任何人關心黃姓山友的時候就自發去山上搜索，關於這點，協助牽線蔡姓山友也能證實，何況看影片就知道，整個搜救過程真的非常危險，是真的會有生命危險的那種地形，結果還要被說成是「趁火打劫」、「刷存在感」。

山友們看完也紛紛留言附和，「不然請林教官免費上山去搜救，用實際行動打臉網友」、「就算跑山獸有收錢又怎樣？這麼辛苦又危險的工作，收取費用我真心覺得合理」、「如果今天是我的家人在山上失蹤，我也願意付錢給有能力的人幫忙找啊！」、「我就問，這位林教官有做了哪些值得尊崇的事蹟？」

網友再爆教官黑歷史　曾拿民間成果當業績

有網友起底，過往一起北部登山失蹤案例，民間單位自發性做了失蹤調查，結果被這位教官拿來當自己業績，在消防署會議中報告，讓大家以為是他做的，還在那邊侃侃而談說要跟民間合作，問題是這人根本不在搜救現場。

▼網友爆料教官黑歷史。（圖／翻攝自臉書／山小白）

▲▼搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖黑歷史急刪文。（圖／翻攝自臉書／山小白）

 
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