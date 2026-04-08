陸40天禁航區「無限高度」透端倪　王雲飛：罕見長周期涉航太任務

▲陸方40天禁航區與台海危機無關，「無限高度」顯示這次任務涉及太空等活動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

近期大陸民航局與相關部門發布一項航行警告，於大陸東部沿海劃設範圍廣泛的禁航區，且持續時間長達40天。由於禁航令標註「無限高度」，引發外界關注。大陸軍事專家王雲飛接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這項「飛航任務公告」完全符合國際民航通報規範，也不需要說明內容，但持續時間之長、沒有高度限制，確實「罕見」，推測是一項「非普通」軍事演習或武器試航。王雲飛分析，出現「無限高度」有大蓋率涉及航太、高空目標或反導系統的周期性「安全建設」活動，畫出區域都是大陸沿岸「防禦型」佈署，並非「攻擊型」，也說明與當前台海局勢、鄭麗文出訪等因素沒有關聯。

根據《華爾街日報》報導指出，大陸上個月底畫出處史上範圍最廣的禁航區，時間長達40天，未對外說明具體用途。這項禁令自3月27日起正式生效，持續至5月6日。該「飛行通報任務」公告（Notice to Air Missions，簡稱Notam），主要功能是向飛行員及航空主管機關通報臨時空域的危害或限制資訊。受影響區域距離台灣數百海浬、涵蓋黃海與東海，空域限制高度標示為「SFC-UNL」，也就是沒有垂直高度限制，各國民航不受影響，飛機若飛越這些區域仍需協調。

大陸這項40天「飛航任務公告」，外界出現各種揣測。美國海軍戰爭學院「中國海事研究所」主任夏曼（Christopher Sharman）分析，這次空域警示範圍可能助於北京演練空戰機動能力，應對「潛在」台海衝突。

針對大陸民航局與相關部門發布這項航行警告，大陸軍事專家、中國國防政策研究會研究員王雲飛接受《東森新媒體ETToday》訪問首先解釋，這項「飛行通報」申請完全符合國際規範，包括格式、地點、通報區域也不必說明通報用途，很多國家都是這麼做的。

「大陸方面『禁航區』區域廣泛過去曾有過，但是40天的周期確實十分罕見又少見。」王雲飛強調，不能因為是大陸方面沒通報是什麼目的用途、軍事研究，就成為外界討攻擊對象，這項「飛行公報」與其他國家一樣符合國際規範。

這次「禁航區」罕見畫出長達40天周期，用意為何？王雲飛首先釐清外界各種猜測，包括應對中東不穩局勢，針對日本在西南諸島部署可觸及大陸本土的長程飛彈、美國會代表團訪台日韓，以及國民黨主席鄭麗文訪陸等等，外界推測是武器試驗，美媒體《華盛頓郵報》還指出這是軍事演習，時間長主要是為了輪訓。他推測，「大概應該與安全有一定的關聯，否則不會這麼長時間，一般的試驗試航也不需要那麼長時間。」

▲王雲飛指出這次「禁航區」不是普通軍演或航試，陸方對「無限高度」解讀已經是空中到太空距離，與台灣差很多。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

王雲飛也點出關鍵訊息，這次「禁航區」可以確定不是針對各國民航有存在威脅，民航是不存在無限高度。大陸與台灣存在解讀上差異，台灣通行的「無限高度」多指巡弋飛彈或一般飛彈的飛行高度；而大陸定義的「無限高度」已經涵蓋空中到外太空的垂直空間。

「所以這次『無限高度』已透露出一點端倪，與臨近空間或太空航太有關係。如果是海上訓練、一般軍演與『無限高度』沒有什麼太大關聯。」王雲飛也指出，過去東南大陸東部沿海也有過控制區，前年為了反導試驗，也需要需要無限高度和大片區域。「這一次原因為何？必須進一步觀察，大致上應該與安全建設有一定的關係。」

王雲飛近一步分析，推測是某項活動周期性比較長，不是「普通」的武器試驗一般沒那麼長的時間，甚至不是外界說的軍演，因為「普通軍演」一般都沒有這麼長時間。「這次40天禁航區都在大陸沿岸與安全有關，屬於『防禦型』非『攻擊型』活動，大陸在主權範圍內的自行規劃任務，台灣方面不必『對號入座』，過度解讀為台海危機的信號。」

針對海委會主委管碧玲釋出解放軍「圍台圖」，並以「籠中馴兔」等言論諷鄭麗文的「和平之旅」。王雲飛表示，管碧玲自曝其短，這不是陸方特殊的針對行動，反而顯示大陸常態化的戰備警巡已經到了這一步，並非某一段時期專門開展某一項活動，「這不是一天兩天事情，一看就知道是政治操作！」

王雲飛強調，「早在2022年裴洛西訪台後，解放軍在台海周邊的戰備警巡早已實現『常態化』，包含護衛艦、電偵艦及海警船的分布，這就是例行性的戰備演習，並非針對特定政治事件的突發行動。」

王雲飛表示，「之前不公布，趁著國共交流（鄭麗文訪陸）期間刻意秀出『圍台』情資，很明顯的動機就是干擾兩岸交流，進行政治設計。」